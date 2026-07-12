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/ ©Fotomontage 5 Minute/Spitzi-Foto-stock.adobe.comn
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Feuerwehrmann in der Nacht am Ossiacher See.
Drei Stunden lang suchten suchten Einsatzkräfte am Ossiacher See nach einer Person.
Annenheim
12/07/2026
Suche

Großaufgebot mitten in der Nacht: „Was war am Ossiacher See los?“

Samstagnacht kam es am Ossiacher See in Annenheim zu einem großen Aufgebot an Einsatzkräften. Eine Person wurde gesucht.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(135 Wörter)
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5-Minuten-Leser meldeten sich Samstagnacht mit der Frage, was denn beim Ossiacher See los sei. Sie sahen ein Großaufgebot an verschiedensten Einsatzkräften. Es handelte sich um eine Vermisstensuche in Annenheim.

Einsatzgebiet wurde abgesucht

Nach bereits drei Einsätzen am Nachmittag wurden die Einsatzkräfte der ÖWR Sattendorf und Wasserrettung Villach um 21.11 Uhr gemeinsam mit der Freiwillige Feuerwehr Sattendorf, der Freiwillige Feuerwehr Bodensdorf – Tschöran, der Hauptfeuerwache Villach und der Polizei zu einer Vermisstensuche nach Annenheim alarmiert. Gemeinsam mit allen Einsatzkräften wurde das Einsatzgebiet abgesucht.

Einsatz nach drei Stunden beendet

Nach knapp drei Stunden konnte der Einsatz beendet werden. Ein Polizeisprecher erklärt auf Anfrage von 5 Minuten: „Es wurde niemand gefunden, man weiß aktuell nichts Genaues. Es gibt auch keine Vermisstenanzeige“.

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