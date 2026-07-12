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/ ©Österreichische Wasserrettung Einsatzstelle Faaker See - ÖWR Faak
Bild auf 5 Minuten zeigt einen Einsatz am Faaker See
Aufgrund des starken windes rückten dei Wasserretter auf den Faaker See aus.
Faaker See
12/07/2026
ÖWR

Sturm-Einsatz für Wasserretter: SUP-Fahrer verliert Begleiterin auf Faaker See

Im Zuge einer Sturmwarnfahrt war die ÖWR Faaker See am Samstag am See im Einsatz. Mehrere Personen mussten gerettet werden.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(82 Wörter)
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Aufgrund des starken Windes mussten mehrere Personen, darunter auch Jugendliche auf Stand-up-Paddle-Boards, sicher an Land gebracht werden. Während des Einsatzes verlor ein SUP-Fahrer den Kontakt zu seiner Begleiterin.

Vermisste konnte gefunden werden

Die Einsatzkräfte konnten die Vermisste auf der Insel lokalisieren und beide wieder zusammenführen. „Wir appellieren an alle Wassersportler, Sturmwarnungen ernst zu nehmen und den See bei aufkommendem Starkwind umgehend zu verlassen“, heißt es seitens der Wasserrettung.

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