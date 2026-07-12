/ ©Österreichische Wasserrettung Einsatzstelle Faaker See - ÖWR Faak
Sturm-Einsatz für Wasserretter: SUP-Fahrer verliert Begleiterin auf Faaker See
Im Zuge einer Sturmwarnfahrt war die ÖWR Faaker See am Samstag am See im Einsatz. Mehrere Personen mussten gerettet werden.
Aufgrund des starken Windes mussten mehrere Personen, darunter auch Jugendliche auf Stand-up-Paddle-Boards, sicher an Land gebracht werden. Während des Einsatzes verlor ein SUP-Fahrer den Kontakt zu seiner Begleiterin.
Vermisste konnte gefunden werden
Die Einsatzkräfte konnten die Vermisste auf der Insel lokalisieren und beide wieder zusammenführen. „Wir appellieren an alle Wassersportler, Sturmwarnungen ernst zu nehmen und den See bei aufkommendem Starkwind umgehend zu verlassen“, heißt es seitens der Wasserrettung.
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