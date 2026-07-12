Diese Tiere warten in Villach auf ein neues Zuhause
Im Sommer warten meist so viele Tiere wie das ganze Jahr über nicht in den Tierheim auf ein neues Zuhause. Wir stellen euch heute einige Schützlinge des Tierheims Villach vor.
Im Sommer herrscht in den Kärntner Tierheimen meist Hochbetrieb. Auch im Tierheim Villach warten zahlreiche flauschige Freunde auf eine zweite Chance und ein liebevolles Für-immer-Zuhause. Wir stellen euch heute wieder einige davon vor.
Wasserratte Memo sucht Herrchen oder Frauchen mit Erfahrung
Mischling Memo liebt Spaziergänge und vor allem Wasser hat es dem jungen Rüden angetan. „Schwimmen und Planschen gehören zu seinen größten Leidenschaften“, schildert das Tierheim Villach. Genauso genießt er aber ruhige Kuschelstunden mit Menschen und auch mit Artgenossen versteht er sich gut. Memo sucht einen Platz bei hundeerfahrenen Besitzern.
Steckbrief Memo:
- Mischling
- männlich
- weiß-schwarz-braun
- geb.: 10. Oktober 2025
Moglie mit den großen Augen
Moglie ist ein älterer Kater mit einem ganz besonderen Aussehen – „mit seinen großen Augen erinnert er ein wenig an einen Koboldmaki“, schildert das Tierheim Villach seinen Schützling. Er ist sehr verschmust, genießt die Nähe zu Menschen und liebt auch die Ruhe sehr. Für seinen Lebensabend wünscht sich Moglie einen ruhigen Platz mit Freigang, an dem er die Welt in seinem eigenen Tempo genießen kann.
Steckbrief Moglie:
- Europäisch Kurzhaar
- männlich
- kastriert
- beige/grau-getigert
- geb.: August 2015
Pippa und Pino suchen ein gemeinsames Zuhause
Die Zwergkaninchen Pino und Pippa suchen gemeinsam ein neues Zuhause. Sie sind an Außenhaltung gewöhnt und kennen auch bereits Kinder. „Die beiden werden nur zusammen vermittelt und freuen sich auf ein artgerechtes Zuhause mit viel Platz und guter Pflege“, so das Tierheim Villach.
Steckbrief Pippa & Pino
- Zwergkaninchen
- Pino: grau; Pippa: weiß-braun
- beide kastriert
- geb.: Jänner 2026
Degudamen suchen ein Plätzchen
Vier neugierige Degus warten ebenfalls im Tierheim Villach auf ein liebevolles Zuhause. „Da Degus nicht alleine leben dürfen, wird mindestens ein bereits vorhandener Artgenosse vorausgesetzt oder es müssen mehrere Tiere gemeinsam adoptiert werden“, betont das Tierheim. Die kleinen Nager sind aktiv, intelligent und freuen sich auf Menschen, die ihnen ein artgerechtes Zuhause bieten möchten.
Steckbrief Degus:
- alle weiblich
- drei 2025 geboren, eine 2022 geboren
So kannst du die Tiere kennenlernen:
Die Tiere kennenlernen kann man zu den offiziellen Besichtigungszeiten oder nach telefonischer Vereinbarung (04242/54125).
- Montag bis Samstag von 13 Uhr bis 16 Uhr
- Sonntag und Feiertag geschlossen
- Tierannahme und Tierabgabe: bis 15.30 Uhr
Tierbesichtigung nur mit Terminvereinbarung möglich!