Diese Tiere warten in Villach auf ein neues Zuhause

Im Sommer warten meist so viele Tiere wie das ganze Jahr über nicht in den Tierheim auf ein neues Zuhause. Wir stellen euch heute einige Schützlinge des Tierheims Villach vor.

Im Sommer herrscht in den Kärntner Tierheimen meist Hochbetrieb. Auch im Tierheim Villach warten zahlreiche flauschige Freunde auf eine zweite Chance und ein liebevolles Für-immer-Zuhause. Wir stellen euch heute wieder einige davon vor.

Wasserratte Memo sucht Herrchen oder Frauchen mit Erfahrung

Mischling Memo liebt Spaziergänge und vor allem Wasser hat es dem jungen Rüden angetan. „Schwimmen und Planschen gehören zu seinen größten Leidenschaften“, schildert das Tierheim Villach. Genauso genießt er aber ruhige Kuschelstunden mit Menschen und auch mit Artgenossen versteht er sich gut. Memo sucht einen Platz bei hundeerfahrenen Besitzern.

©Tierheim Villach Memo liebt lange Spaziergänge.

Steckbrief Memo: Mischling

männlich

weiß-schwarz-braun

geb.: 10. Oktober 2025

Moglie mit den großen Augen

Moglie ist ein älterer Kater mit einem ganz besonderen Aussehen – „mit seinen großen Augen erinnert er ein wenig an einen Koboldmaki“, schildert das Tierheim Villach seinen Schützling. Er ist sehr verschmust, genießt die Nähe zu Menschen und liebt auch die Ruhe sehr. Für seinen Lebensabend wünscht sich Moglie einen ruhigen Platz mit Freigang, an dem er die Welt in seinem eigenen Tempo genießen kann.

©Tierheim Villach Moglie ist verschmust und schaut sich alles ganz genau an.

Steckbrief Moglie: Europäisch Kurzhaar

männlich

kastriert

beige/grau-getigert

geb.: August 2015

Pippa und Pino suchen ein gemeinsames Zuhause

Die Zwergkaninchen Pino und Pippa suchen gemeinsam ein neues Zuhause. Sie sind an Außenhaltung gewöhnt und kennen auch bereits Kinder. „Die beiden werden nur zusammen vermittelt und freuen sich auf ein artgerechtes Zuhause mit viel Platz und guter Pflege“, so das Tierheim Villach.

©Tierheim Villach Pippa wünscht sich ein neues Zuhause, … ©Tierheim Villach … gemeinsam mit ihrem Zwergkaninchenkollegen Pino.

Steckbrief Pippa & Pino Zwergkaninchen

Pino: grau; Pippa: weiß-braun

beide kastriert

geb.: Jänner 2026

Degudamen suchen ein Plätzchen

Vier neugierige Degus warten ebenfalls im Tierheim Villach auf ein liebevolles Zuhause. „Da Degus nicht alleine leben dürfen, wird mindestens ein bereits vorhandener Artgenosse vorausgesetzt oder es müssen mehrere Tiere gemeinsam adoptiert werden“, betont das Tierheim. Die kleinen Nager sind aktiv, intelligent und freuen sich auf Menschen, die ihnen ein artgerechtes Zuhause bieten möchten.

©Tierheim Villach Vier Deguweibchen warten im Tierheim Villach auf ein neues Heim.

Steckbrief Degus: alle weiblich

drei 2025 geboren, eine 2022 geboren