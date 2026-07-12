115 km/h im Ortsgebiet: Villacher Raser ist Schein los

Am 12. Juli führte die Polizei im Ortsgebiet von Brückl (Bezirk St. Veit an der Glan) auf der Seeberg-Bundesstraße (B82) Lasermessungen und allgemeine Lenker- und Fahrzeugkontrollen durch. Und dabei ging ihnen ein besonders schneller Raser ins Netz: Gegen 11 Uhr blitzten die Beamten ein Motorrad mit einer Geschwindigkeit von 115 km/h. Sie hielten den Fahrer, einen 20-jährigen Villacher, an und kontrollierten ihn und sein Fahrzeug. Da er die zulässige Höchstgeschwindigkeit um 61 km/h (abzüglich Messfehlertoleranz) überschritten hatte, wurde ihm der Führerschein physisch und digital vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. „Der 20-jährige wird angezeigt“, so die Polizei abschließend.