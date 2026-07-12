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/ ©LPD Stmk/Makowecz/Canva
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Motorradfahrer und einen Polizist der die Geschwindigkeit misst.
Im Bezirk St. Veit ging der Polizei am Sonntag ein junger Raser ins Netz.
Brückl
12/07/2026
Angezeigt

115 km/h im Ortsgebiet: Villacher Raser ist Schein los

Mitten im Ortsgebiet drückte ein junger Motorradfahrer ordentlich aufs Gas. Die Konsequenzen für den 20-jährigen ließen nicht lange auf sich warten.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(116 Wörter)
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Am 12. Juli führte die Polizei im Ortsgebiet von Brückl (Bezirk St. Veit an der Glan) auf der Seeberg-Bundesstraße (B82) Lasermessungen und allgemeine Lenker- und Fahrzeugkontrollen durch. Und dabei ging ihnen ein besonders schneller Raser ins Netz: Gegen 11 Uhr blitzten die Beamten ein Motorrad mit einer Geschwindigkeit von 115 km/h. Sie hielten den Fahrer, einen 20-jährigen Villacher, an und kontrollierten ihn und sein Fahrzeug. Da er die zulässige Höchstgeschwindigkeit um 61 km/h (abzüglich Messfehlertoleranz) überschritten hatte, wurde ihm der Führerschein physisch und digital vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. „Der 20-jährige wird angezeigt“, so die Polizei abschließend.

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