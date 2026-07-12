Polizeihubschrauber kreist über Villach – das ist der Grund

Mehrere Leser haben sich am Sonntagabend gewundert, weil der Polizeihubschrauber über Villach kreist. Wir haben nachgefragt, was los ist.

Mehrere Leser haben sich am Sonntagabend (12. Juli) an 5 Minuten gewendet. Der Grund: Ein Polizeihubschrauber kreist seit dem frühen Abend über Villach, vor allem über Völkendorf und Warmbad wurde er mehrfach gesichtet. Auf Anfrage von 5 Minuten bestätigt die Polizei, dass derzeit eine Suchaktion läuft. Ein Mann wird vermisst. Nähere Informationen folgen.