Pensionisten feierten buntes Sommerfest in Velden

Der Pensionistenverband Velden hat am Spiel- und Sportplatz in Lind ob Velden sein traditionelles Grill- und Sommerfest veranstaltet. Bei sommerlichem Wetter füllte sich das Festzelt bis auf den letzten Platz. Für die Besucher gab es Grillspezialitäten, kühle Getränke und musikalische Unterhaltung. Für Stimmung sorgte Musiker „Kräuter Toni“, der den Nachmittag musikalisch begleitete. Das Grill- und Sommerfest zählt seit Jahren zu den Fixpunkten im Vereinsprogramm und bringt Mitglieder sowie Gäste aus der Region zusammen.