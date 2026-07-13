Frischer Wind: Villacher Traditionslokal wird neu übernommen
In das "Bacchus" in der Kevenhüllertraße 13 in Villach kehrt wieder neues Leben ein. Der neue Betreiber möchte die traditionelle Wirtshausküche zurück ins Villacher Zentrum bringen.
Gastro-Unternehmer bringt frischen Wind in die Innenstadt. Das beliebte Traditionslokal „Bacchus“ wird wiedereröffnet. Viel verrät der Gastronom gegenüber 5 Minuten Villach noch nicht, aber soviel ist klar: Die Villacher freut die Wiederbelebung des Innenstadtlokales sehr.
Bekannter Gastro-Unternehmer übernimmt „Bacchus“
Dem Vernehmen nach wird Mitte August eröffnet – momentan laufen die Bauarbeiten und die Räumlichkeiten werden in neuem Glanz erstrahlen. Der Betreiber ist kein Unbekannter: Hasan Keceli führt bereits erfolgreich die „Le Bar“ am Hauptplatz. Die Idee, das „Bacchus“ wieder zu eröffnen stammt aus dem Alltag. Denn wie Keceli gegenüber 5 Minuten erzählt, fragen immer wieder Gäste in seiner Bar, nach einer Empfehlung für Hausmannskost – und schon bald ist daraus ein Vorhaben entstanden, welches nun umgesetzt wird.
Mittagsmenü und am Abend á la Carte
Ankündigt wird traditionelle Wirtshausküche – bodenständig, frisch und vor allem mit viel Liebe zubereitet: „Im Bacchus erwartet euch schon bald echte Hausmannskost mit frische, regionalen und saisonalen Zutaten. Mittags verwöhnen wir euch mit abwechslungsreichen Menüs, am Abend mit einer feinen À-la-carte-Auswahl.“ Die Vorfreude ist beim Betreiber bereits groß, so sagt er im Gespräch mit 5 Minuten: „Die Gasthausstimmung und das urige bleibt erhalten.“ Künftig werden der erfahrene Küchenchef Michael Trapitsch und sein junges dynamisches Team die Gäste mit gut bürgerlicher Küche verwöhnen.