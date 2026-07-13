GEMMA-Beachvolleyballturnier: 23 Teams baggerten um den Sieg

Letzten Samstag stand der Silbersee wieder ganz im Zeichen des Sports. Beim bereits 17. GEMMA Beachvolleyballturnier traten 23 Teams gegeneinander an und sorgten bei herrlichem Wetter für spannende Matches und beste Stimmung.

Besonders bei jungen Menschen zählt Beachvolleyball zu den beliebtesten Sommersportarten. Das Turnier bot auch heuer wieder jede Menge Action, Fairness und Teamgeist.

„Darauf sind wir sehr stolz“

Marc Germeshausen, Vorsitzender von GEMMA, zeigte sich erfreut über die große Beteiligung: „Das Beachvolleyballturnier ist seit Beginn ein fixer Bestandteil unseres Jahresprogramms. In den vergangenen 18 Jahren konnten wir bereits über 750 Teilnehmer:innen für den Sport begeistern. Darauf sind wir sehr stolz.“ Den Sieg im 2er Bewerb sicherten sich Lisa Perchtaler und Lukas Priemayr. Im 4er Bewerb setzten sich Sarah Dorner, Lisa Perchtaler, Lukas Priemayr und Anis Nikocevic durch. Als „Spieler:in des Tages“ wurden Julia Haferle und Patrick Schrattel ausgezeichnet. Das Turnier wurde traditionell als Mixed Bewerb ausgetragen.

Glückliche Organisatoren

Ganz im Sinne der Werte von GEMMA standen Fair Play, gegenseitiger Respekt und der Spaß am gemeinsamen Sport im Mittelpunkt. Organisiert wurde die Veranstaltung von Marc Germeshausen, Lena Bina, Aurora Rupeni, Florian Friedrich und Stefan Mak. Auch Gemeinderat Hans Jäger ließ es sich nicht nehmen, den Gewinnern und allen Teilnehmern persönlich zu gratulieren. Alle Ergebnisse findest du auch online auf der Website.