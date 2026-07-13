Große Suchaktion in Villach: Vermisster Seniorenheimbewohner gefunden

Nach der groß angelegten Suchaktion am Sonntagabend in Villach gibt es nun Entwarnung: Der vermisste Bewohner eines Seniorenheims konnte von Einsatzkräften der Rettungshundebrigade wohlbehalten aufgefunden werden.

Wie bereits berichtet, sorgte am Sonntagabend ein Polizeihubschrauber über dem Stadtgebiet von Villach für Aufmerksamkeit. Hintergrund war eine groß angelegte Suchaktion nach einem vermissten Bewohner eines Seniorenheims. Nun liegen weitere Informationen zum Einsatz vor – mit einem erfreulichen Ausgang.

ÖRHB-Mitglieder fanden Vermissten

Die Österreichische Rettungshundebrigade (ÖRHB), Landesgruppe Kärnten, wurde am Sonntagabend zur Unterstützung der Suchmaßnahmen nach Villach alarmiert. Einsatzkräfte aus Oberkärnten machten sich umgehend auf den Weg in die ihnen zugewiesenen Suchgebiete. Noch bevor die Suchteams ihre Einsatzbereiche vollständig erreicht hatten, konnte der Vermisste entdeckt werden. Die drei ÖRHB-Mitglieder Viola Bogner, Günther Mlekuz und Michael Allinger fanden den älteren Mann rund 200 Meter von seinem zuletzt bekannten Aufenthaltsort entfernt.

Große Erleichterung

Der Mann wurde unmittelbar von den Einsatzkräften versorgt und anschließend dem Rettungsdienst sowie der Leitung des Seniorenheims übergeben. Die Österreichische Rettungshundebrigade zeigte sich erleichtert über den glücklichen Ausgang des Einsatzes. Gerade bei älteren und orientierungslosen Menschen sei ein rasches Eingreifen von großer Bedeutung, da mit zunehmender Dauer einer Abgängigkeit auch das Risiko steige. Die Landesgruppe Kärnten bedankte sich zudem bei allen beteiligten Einsatzorganisationen für die gute Zusammenarbeit. Das koordinierte Zusammenspiel und die schnelle Alarmierung hätten wesentlich dazu beigetragen, den Vermissten rasch und wohlbehalten aufzufinden.