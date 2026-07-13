Feuerwehreinsatz in Villach: Das ist der Grund

In Villach heulten am Montagnachmittag die Sirenen. Der Grund: In einer Wohnung in der Unteren Fellach war es zu massiver Rauchentwicklung gekommen, die Feuerwehren rückten zur Rettung aus.

„Was ist in Villach los? Wir sehen ganz viele Feuerwehrautos!“ – Zahlreiche Leser meldeten sich am Montagnachmittag (13. Juli) bei der 5-Minuten-Redaktion mit solchen und ähnlichen Nachrichten. Doch was ist passiert?

Feuerwehr rettete Person aus Rauchwohnung

Wie Hauptbrandmeister Alexander Scharf, Zugskommandant und Pressesprecher der Hauptfeuerwache Villach, auf Anfrage von 5 Minuten informierte, ist es gegen 14 Uhr zu einer Rauchentwicklung in einer Wohnung im Stadtteil Untere Fellach gekommen. Drei Feuerwehren rückten sofort aus, nämlich die Hauptfeuerwache Villach sowie die Freiwilligen Feuerwehren Pogöriach und Fellach. Vor Ort war schnelles Handeln erforderlich: „Eine Person wurde vom Atemschutztrupp aus der Wohnung gerettet und dem Notarzt übergeben“, schildert Scharf. Mittlerweile wurde der Einsatz beendet. Im Einsatz standen rund 35 Florianis.