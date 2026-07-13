Villach hat jetzt den größten Hockey-Shop des Landes

420 Quadratmeter Verkaufsfläche, Ausrüstung für Hobbyspieler bis Profis und ein Treffpunkt für die Hockey-Szene: In Villach hat jetzt Österreichs größter Fachstore für Eishockey eröffnet.

"Create Sports" ist aufgrund von Platzmangel in den neuen Standort am Wiesensteig 52 übersiedelt.

"Create Sports" ist aufgrund von Platzmangel in den neuen Standort am Wiesensteig 52 übersiedelt.

Dass Villach eine Eishockeyhochburg ist, ist allgemein bekannt. Kein Wunder also, dass das Fachgeschäft „Create Sports“ in der Draustadt aufgrund von Platzmangel übersiedeln musste. Laut den Inhabern soll es sich bei dem neuen Geschäft am Wiesensteig 52 um den größten Hockey-Fachstore Österreichs handeln. Kürzlich fand die offizielle Eröffnung des Stores statt, zu der nicht nur neugierige Kunden, sondern auch ehemalige Profi-Hockeycracks erschienen.

Treffpunkt für Hockey-Community

Der neue Shop bietet auf 420 Quadratmetern Verkaufsfläche Schläger, Schutzausrüstung, Schlittschuhe, Bekleidung und weiteres Zubehör für Anfänger, Nachwuchsspieler und Profis. Zum Sortiment zählen unter anderem Produkte der Marken CCM, Bauer und Warrior. Neben dem Verkauf soll das Geschäft auch als Treffpunkt für Spieler, Vereine und die heimische Hockey-Community dienen.

Create Sports stattet VSV und KAC aus

Create Sports arbeitet bereits mit den beiden Kärntner Eishockey-Erstligisten KAC und VSV zusammen und ist Ausrüster der beiden Profiklubs. Geschäftsführer Kevin Essmann sieht im neuen Standort einen wichtigen Schritt:

Mit dem neuen Store schaffen wir für unsere Kunden noch bessere Rahmenbedingungen. Die deutlich größere Verkaufsfläche ermöglicht uns ein breiteres Sortiment und eine optimale Präsentation der Produkte.“

Durch zusätzliche Lagerräume könnten außerdem viele Artikel sofort mitgenommen werden.