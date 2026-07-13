Junger Wernberger holt EM-Gold: „Was für ein Erfolg!“

Der Wernberger Heimo Fugger hat den nächsten Meilenstein seiner Karriere erreicht. Gemeinsam mit seinem Teamkollegen Raphael Kokas gewann der Kärntner bei der U23-Bahnrad-Europameisterschaft in Deutschland die Goldmedaille.

Der Kärntner Radsportler Heimo Fugger hat sich am Sonntag zum U23-Europameister gekürt. Der Wernberger gewann bei den Bahnrad-Europameisterschaften in Cottbus gemeinsam mit Raphael Kokas die Goldmedaille im Madison, dem Zweier-Mannschaftsfahren.

Nächster Titel für den Wernberger

Für Fugger ist es der nächste große Erfolg auf internationaler Bühne. Bereits bei den Junioren-Europameisterschaften 2024 feierte er in Cottbus seine ersten Medaillen. 2025 schrieb der Kärntner zudem Sportgeschichte, als er als erster Kärntner überhaupt den Weltmeistertitel im Ausscheidungsrennen gewann. Mit dem U23-EM-Titel setzt der Wernberger seine beeindruckende Erfolgsserie nun fort.

„Was für ein Erfolg!“

Landeshauptmann und Sportreferent Daniel Fellner (SPÖ) gratulierte dem Kärntner zu seiner tollen Leistung: „Was für ein Erfolg! Heimo Fugger hat einmal mehr gezeigt, welches außergewöhnliche Talent und welche Nervenstärke in ihm stecken.“ Auch die Bedeutung des Erfolgsorts hob Fellner hervor, da Fugger dort bereits 2024 seine ersten internationalen Erfolge feierte: „Dass er hier den nächsten Meilenstein seiner Karriere setzt, zeigt eindrucksvoll seine außergewöhnliche Entwicklung.“