ASKÖ Villach holt sich den Sieg im Hockeyderby

Der ASKÖ Villach bleibt in der Zwischenrunde der österreichischen Ballhockey-Liga auf Erfolgskurs. Nach dem Derbysieg gegen den VAS Villach führen die Draustädter die Platzierungsrunde an.

Der ASKÖ Villach ist mit zwei Siegen optimal in die Zwischenrunde der österreichischen Ballhockey-Liga gestartet. Im Derby gegen den VAS Villach setzte sich der Grunddurchgangssieger mit 3:2 durch und übernahm damit die Tabellenführung in der Platzierungsrunde.

„Wir waren die bessere Mannschaft“

Für den ASKÖ trafen Marsel Hocevar, Manuel Wuntschek und Anton Wandaller. Drei weitere Punkte kamen kampflos dazu, nachdem die HSC Eagles aufgrund von Personalmangel nicht antreten konnten. Die Partie wurde mit 5:0 für den ASKÖ gewertet. ASKÖ-Spieler Manuel Feldbaumer zeigte sich mit der Ausbeute zufrieden: „Wir waren über das ganze Derby gesehen die bessere Mannschaft. Dennoch war es ein totales Hin und Her. Die Punkte dieser Woche waren im Hinblick auf Rang eins jedenfalls sehr wichtig.“