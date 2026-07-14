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Ein Bild auf 5min.at zeigt fünf Personen, darunter zwei Männer und drei Frauen, mit Bier und einer Jausenplatte vor dem Imbiss.
„Regis Wadlrast“ bietet künftig eine willkommene Pause entlang des Alpe-Adria-Trails.
Drobollach
14/07/2026
Imbiss
#goodnews

Neuer Gastro-Treffpunkt eröffnet bei bekanntem Wanderweg

Nahe dem Faaker See hat Regina Widmann kürzlich eine Wadlrast eröffnet und sich damit einen lang gehegten Traum erfüllt. Wanderer bekommen bei der neuen Station in Bogenfeld kühle Getränke sowie kleine Imbisse.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(112 Wörter)
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Direkt am Alpe-Adria-Trail gibt es eine neue Anlaufstelle für Ausflügler. In Bogenfeld nahe Drobollach am Faaker See hat kürzlich der Imbiss „Regis Wadlrast“ eröffnet. Dahinter steht Regina Widmann, die sich mit diesem Schritt einen lang gehegten Traum erfüllt.

Gemütlicher Zwischenstopp am Faaker See

Radfahrer sowie Spaziergänger finden an der Station eine Gelegenheit für eine willkommene Pause. Der neue Treffpunkt lädt zum Verweilen, Plaudern und Genießen ein. Das Angebot umfasst neben gekühlten Getränken auch kleine Speisen wie hausgemachten „Erdäpfelkas“ auf Schwarzbrot. Regina freut sich darauf, viele Gäste begrüßen zu dürfen.

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