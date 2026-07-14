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Ein Bild auf 5min.at zeigt den Einsatz nach dem Verkehrsunfall in Villach.
Auf der B83 Kärntner Straße hat es gekracht.
Villach
14/07/2026
Kollision

Unfall bremst Verkehr bei Villacher Stadteinfahrt aus

Bei der Stadteinfahrt von Villach kommt es aktuell zu Verkehrsbehinderungen: Grund ist ein Verkehrsunfall mit zumindest zwei Fahrzeugen. Die Einsatzkräfte sind bereits vor Ort.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(77 Wörter)
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Bei der Stadteinfahrt von Villach kommt es am Dienstagvormittag zu Verzögerungen. Eine 5 Minuten-Leserin berichtet von Wartezeiten von bis zu zehn Minuten. Auslöser ist ein Verkehrsunfall auf der B83 Kärntner Straße bei der Kreuzung mit der Triglavstraße, auf Höhe eines Großhändlers. Mindestens zwei Fahrzeuge sind aus bislang ungeklärter Ursache kollidiert. Die Einsatzkräfte sind vor Ort, weitere Details sind derzeit nicht bekannt.

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