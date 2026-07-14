Geplantes Kiesprojekt in St. Niklas sorgt für Diskussionen

Einer der Sprecher der Bürgerinitiative, Gemeinderat Christof Winkler (SPÖ), erklärt dazu worum es geht: „Das geplante Kiesabbauprojekt in St. Niklas soll gegenüber der ursprünglich genehmigten Planung von 2008 in wesentlichen Punkten verändert werden. Nach den vorliegenden Unterlagen handelt es sich nicht mehr nur um Anpassungen eines bestehenden Vorhabens, sondern um ein Projekt mit deutlich erweitertem Umfang und neuen technischen Einrichtungen.“ Und: „Generell gehe es auch darum, dass der Raum Faaker See mit St. Niklas für Natur, Erholung und Lebensqualität steht. Weitere Schotterwerke bedeuten mehr Belastung für Bevölkerung und Tourismus. Das ist meines Erachtens nicht die Entwicklung, die unsere Region haben sollte. Es braucht viel mehr ein Bekenntnis zu unserem Naherholungsgebiet, zum Tourismus und zur Natur in unserer Gegend“, fordert er im Namen seiner Mitstreiter.

Abtransport nun doch per LKW?

Zu den größten Änderungen zählt das Transportkonzept. Während das abgebaute Material ursprünglich ausschließlich per Schiff über die Drau abtransportiert werden sollte, ist nun vorgesehen, den Großteil mit Lastkraftwagen zu befördern. Laut den Projektunterlagen sollen jährlich rund 140.000 Tonnen zum Kieswerk Föderlach transportiert und weitere etwa 160.000 Tonnen in der Region ausgeliefert werden. Dadurch würde sich das Schwerverkehrsaufkommen deutlich erhöhen.

Anrainer befürchten jahrelangen Lärm

Auch die Infrastruktur des Projektes soll wesentlich erweitert werden. Geplant ist eine mehr als einen Kilometer lange Betriebszufahrt, für deren Errichtung umfangreiche Rodungen sowie erhebliche Erdbewegungen notwendig wären. Entlang der Trasse müssten große Mengen an Schottermaterial entfernt werden, wodurch zusätzliche Eingriffe außerhalb des ursprünglich vorgesehenen Abbaugebietes entstehen würden. Anrainer befürchten jahrelangen Lärm und Staub durch Lkw Schottertransporte.

©zVg. / privat Eine Bürgerinitiative stellt sich gegen das geplante Schotterwerk.

Bürgerinitiative steigt auf die Barrikaden

„Wir haben schon seit dem Bau der Autobahn Lärm genug“, beschwert sich ein Anrainer. Um den Schotter abzubauen, müsste sogar ein beachtliches Waldstück komplett gerodet werden. Aus Sicht der Projektgegner unterscheiden sich Transport, Betriebsabläufe, technische Anlagen und Flächenbedarf mittlerweile so deutlich von der ursprünglichen Genehmigung, dass nicht mehr von einer bloßen Änderung des bestehenden Vorhabens gesprochen werden könne. Sie vertreten die Auffassung, dass das geplante Vorhaben als neues Gesamtprojekt anzusehen und daher einer vollständigen Genehmigungsprüfung nach den aktuell geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu unterziehen sei. Das letzte Wort rund um den Schotterstreit scheint also noch lange nicht gesprochen.