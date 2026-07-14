Totalsperre nach Unfall in Villach: Mehrere Einsatzkräfte vor Ort

Nach einem Verkehrsunfall in Villach ist die Strecke Richtung Weißenstein komplett gesperrt. Rund 20 Einsatzfahrzeuge sind bereits vor Ort im Einsatz.

Wie mehrere Leser gegenüber 5 Minuten am Nachmittag berichten, kam es zu einem Verkehrsunfall in Villach. Aktuell gibt es aus diesem Anlass eine Totalsperre zwischen der Autobahnabfahrt Villach-West und Weißenstein. Mehrere Einsatzkräfte sind bereits vor Ort. Wie ein Leser berichtet, handelt es sich um fast 20 Einsatzfahrzeuge: „Ich stehe hier im Stau“, ergänzt er. Ob es Verletzte gibt, ist bislang unklar.

©Leser Es staut sich.

Update: Lenker ändern Route

Wie ein weiterer Leser schildert, löst sich der Stau schön langsam auf. Grund dafür ist eine Routenänderung.

©Leser

©Leser

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.07.2026 um 16:53 Uhr aktualisiert