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Totalsperre nach Unfall in Villach: Mehrere Einsatzkräfte vor Ort
Ein schwerer Unfall sorgt für eine Totalsperre.
Villach
14/07/2026
Aktuell

Totalsperre nach Unfall in Villach: Mehrere Einsatzkräfte vor Ort

Nach einem Verkehrsunfall in Villach ist die Strecke Richtung Weißenstein komplett gesperrt. Rund 20 Einsatzfahrzeuge sind bereits vor Ort im Einsatz.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(98 Wörter)
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Wie mehrere Leser gegenüber 5 Minuten am Nachmittag berichten, kam es zu einem Verkehrsunfall in Villach. Aktuell gibt es aus diesem Anlass eine Totalsperre zwischen der Autobahnabfahrt Villach-West und Weißenstein. Mehrere Einsatzkräfte sind bereits vor Ort. Wie ein Leser berichtet, handelt es sich um fast 20 Einsatzfahrzeuge: „Ich stehe hier im Stau“, ergänzt er. Ob es Verletzte gibt, ist bislang unklar.

Foto auf 5min.at zeigt einen Unfall in Villach.
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Es staut sich.

Update: Lenker ändern Route

Wie ein weiterer Leser schildert, löst sich der Stau schön langsam auf. Grund dafür ist eine Routenänderung.

Foto auf 5min.at zeigt einen Rettungswagen beim Unfall in Villach.
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Foto auf 5min.at zeigt den Stillstand auf der Autobahn A10 Villach West nach einem Unfall.
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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.07.2026 um 16:53 Uhr aktualisiert
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