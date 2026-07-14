Wegen Starkregen: Wasser drang in Villacher Einkaufszentrum ein

Regenwasser drang am Nachmittag in ein Villacher Einkaufszentrum ein. Mittlerweile ist die Feuerwehr vor Ort im Einsatz, um das eingedrungene Wasser rasch zu beseitigen.

Ein heftiger Starkregen sorgte am Nachmittag für Aufregung im Villacher Einkaufszentrum (VEZ) im Badstubenweg. Einige Besucherinnen und Besucher staunten nicht schlecht, als sie in den Gängen des Centers plötzlich auf größere Wassermengen stießen.

©Leser Ein Blick auf den Wassereintritt.

„Dachte, es kommt von oben“

Ein Besucher schilderte er Redaktion die Situation vor Ort: „Das Wasser ist durch den starken Regen direkt hineingeronnen. Im ersten Moment dachte ich sogar, es würde direkt von der Decke beziehungsweise vom Dach herunterkommen.“

©Leser Die Feuerwehr ist bereits da.

Einsatzkräfte vor Ort

Die Einsatzkräfte wurden umgehend alarmiert. Mittlerweile ist die Feuerwehr vor Ort eingetroffen und hat bereits mit den entsprechenden Arbeiten begonnen, um das Wasser zu beseitigen und weitere Schäden im Einkaufszentrum zu verhindern.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.07.2026 um 17:12 Uhr aktualisiert