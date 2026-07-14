Nach schwerem Verkehrsunfall in Villach: Zwei Personen eingeklemmt

Wie bereits berichtet, kam es am Nachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall auf der A10. Rund 20 Einsatzfahrzeuge waren vor Ort im Einsatz, wie Leser berichteten. Nun gibt es neue Infos.

Mittlerweile steht fest, dass es sich um zwei Fahrzeuge handelte, welche in den Unfall verwickelt waren. Harald Geissler von der Hauptfeuerwache Villach schilderte gegenüber 5 Minuten, dass „insgesamt fünf Verletzte beteiligt waren, dabei wurden zwei Personen schwerst eingeklemmt, beide Personen wurden befreit und dem Rettungsdienst übergeben.“

Kinder waren im Auto

Drei der fünf Personen wurden leicht verletzt, ebenso waren zwei Kinder im Auto. Die HFW stand mit den Feuerwehren aus Vassach und Fellach im Einsatz mit mehreren Kräften, auch das Rote Kreuz und die Polizei waren vor Ort. Neben der Befreiung der Personen wurden auch Betriebsmittel der Fahrzeuge gebunden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.07.2026 um 17:36 Uhr aktualisiert