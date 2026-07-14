Skip to content
Region auswählen:
/ ©Leser
Foto auf 5min.at zeigt einen Unfall in Villach.
Es gibt ein Update zum Unfall.
Villach
14/07/2026
Infos zum Unfall

Nach schwerem Verkehrsunfall in Villach: Zwei Personen eingeklemmt

Wie bereits berichtet, kam es am Nachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall auf der A10. Rund 20 Einsatzfahrzeuge waren vor Ort im Einsatz, wie Leser berichteten. Nun gibt es neue Infos.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(110 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Mittlerweile steht fest, dass es sich um zwei Fahrzeuge handelte, welche in den Unfall verwickelt waren. Harald Geissler von der Hauptfeuerwache Villach schilderte gegenüber 5 Minuten, dass „insgesamt fünf Verletzte beteiligt waren, dabei wurden zwei Personen schwerst eingeklemmt, beide Personen wurden befreit und dem Rettungsdienst übergeben.“

Foto auf 5min.at zeigt einen Unfall in Villach.
©Leser

Kinder waren im Auto

Drei der fünf Personen wurden leicht verletzt, ebenso waren zwei Kinder im Auto. Die HFW stand mit den Feuerwehren aus Vassach und Fellach im Einsatz mit mehreren Kräften, auch das Rote Kreuz und die Polizei waren vor Ort. Neben der Befreiung der Personen wurden auch Betriebsmittel der Fahrzeuge gebunden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.07.2026 um 17:36 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Artikel zum Thema:
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at