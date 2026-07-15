Details zu Unfall auf B100: Auto krachte in Familienwagen

Auf der B100 Drautal Straße bei Villach kam es am Dienstag zu einem schweren Verkehrsunfall. Wie die Polizei nun mitteilte, rammte eine Autofahrerin einen Familienwagen. Fünf Personen – darunter zwei Kinder – wurden verletzt.

Wie 5 Minuten berichtet, kam es am Dienstagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B100 Drautal Straße kurz nach der Autobahnabfahrt Villach-West. Inzwischen gab die Polizei nähere Informationen zum Unfallhergang bekannt. „Eine 29-jährige Lenkerin aus Deutschland geriet während eines Überholvorganges aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Wagen“, so die Beamten der Verkehrsinspektion Villach. Ein Familienauto, wie inzwischen feststeht. In dem Fahrzeug befanden sich ein 37-jähriger Deutscher, dessen Lebensgefährtin sowie zwei minderjährige Kinder.

Lenker eingeklemmt

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto gegen die Leitschiene geschleudert. Das Fahrzeug der 29-Jährigen kam wiederum entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand. „Ersthelfer befreiten die beiden Kinder aus dem Fahrzeug, setzten die Rettungskette in Gang und leisteten bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte Erste Hilfe“, so die Polizisten weiter. Die beiden Lenker waren eingeklemmt, mussten von der Feuerwehr mittels hydraulischem Rettungsgerät befreit werden.

©HFW Villach | Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Dienstag in Villach. ©HFW Villach | Der betroffene Abschnitt der B100 war für die Dauer des Einsatzes gesperrt.

Vier Schwerverletzte, darunter ein Kind

Der Verkehrsunfall forderte vier Schwerverletzte, darunter eines der beiden Kinder. Sie wurden vom Rettungsdienst bzw. dem Notarzthubschrauber ARA-3 in das LKH Villach eingeliefert. „Das zweite Kind erlitt leichte Verletzungen und wurde ebenfalls in das LKH Villach gebracht“, erklärt die Exekutive. Im Einsatz standen fünf Polizeistreifen, die Hauptfeuerwache Villach sowie die Freiwilligen Feuerwehren Vassach und Fellach. Außerdem fünf Rettungswagen und zwei Notarzteinsatzfahrzeuge des Roten Kreuzes.