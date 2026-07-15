Couchtermin fürs Kirchtagspferd: „Schlägt wohl jedem Fass den Boden aus“

Die Forderung nach einem psychologischen Gutachten für Umzugspferde beim Villacher Kirchtag sorgt für heftige Diskussionen. Nun meldete sich auch der Landes-Pferdezuchtverband Kärnten zu Wort.

Der 81. Villacher Kirchtag wartet mit einer Neuerung auf, die bereits im Vorfeld für rege Diskussionen sorgt. Das vom Experten Herbert Wagner ausgearbeitete Sicherheitskonzept sieht nämlich vor, dass die Bauerngman erstmals ein psychologisches Gutachten für die zwölf am Trachtenumzug teilnehmenden Pferde vorlegen muss. Die anfallenden Kosten von rund 9.000 Euro übernimmt Medienberichten zufolge die Stadt als Veranstalter. Dennoch sorgt die neue Vorgabe bei so manchen für Kopfschütteln. Bei einer von 5 Minuten durchgeführten Meinungsumfrage sprachen sich bislang 81 Prozent der Leser gegen das psychologische Gutachten aus. Sie finden: „Tradition wird hier kaputt geregelt„. 12,4 Prozent sind wiederum für die neue Sicherheitsvorgabe.

©5 Minuten 469 Mal wurde abgestimmt. 81 Prozent sind gegen das psychologische Gutachten für Pferde.

Pferdezuchtverband: „Schlägt wohl jedem Fass den Boden aus“

Während die Stadt damit argumentiert, dass „auch hier größtmögliche Sicherheit geboten werden“ müsse, stellt sich auch der Landes-Pferdezuchtverband Kärnten auf die Barrikaden. Geschäftsführung und Zuchtleitung, Stefanie Wuzella, betont: „Die Diskussion ‚Pferde zum Psychiater‘ schlägt wohl jedem Fass den Boden aus. Eines der größten und bekanntesten Brauchtumsfeste in Kärnten diskutiert ein Sicherheitskonzept, wonach Pferde nur mit Überprüfung durch einen Sachverständigen am traditionellen Umzug teilnehmen dürfen sollen, welchen sie aber die vergangenen siebzig Jahre mustergültig begleitet haben. Solche Regelungen sind Spiegelbilder jener Verantwortlichen, die mit aller Gewalt ehrliche und gelebte Tradition mittels Verbürokratisierung und Verordnungswahn zum Aufgeben bringen wollen.“

Pferdezuchtverband wehrt sich gegen neue Auflagen

Auch verweist Wuzella darauf, dass Pferde den Menschen seit jeher im Alltag und bei der Arbeit begleitet haben. Nun wolle man „einerseits die Schönheit Kärntens mit seiner Kultur darstellen, auf der anderen Seite aber den ‚Kulturträger Pferd‘ zum Risiko erklären“, so die Leiterin des Pferdezuchtverbandes. Kärnten nehme durch seine hohen Teilnehmerzahlen bei verschiedensten Bundesbewerben und Schauen seit Jahren eine Vorreiterrolle ein. Wuzella versichert: „Alle FahrerInnen und ReiterInnen sind mit Qualifikationsnachweisen ausgestattet, haben Prüfungen abgelegt, sind im täglichen Umgang mit ihren Pferden geübt und die einzigen Fachpersonen, die das Wesen ihres Partners annähernd einschätzen können.“ Darum wehrt sich der Landes-Pferdezuchtverband Kärnten nun vehement „gegen zusätzliche Auflagen und Scheindiskussionen mit selbsternannten Pferdeexperten„.