Neues Straßenkunst-Format bringt Zirkusflair nach Villach

Die Villacher Innenstadt verwandelt sich am Freitag, dem 17. Juli, in eine Open-Air-Bühne für Zirkuskunst. Mit dem neuen Veranstaltungsformat „Circus City“ wird der städtische Raum zum Schauplatz für Akrobatik, Magie und Humor. Das Konzept sieht vor, das Geschehen auf drei zentrale Plätze aufzuteilen, die jeweils eine eigene thematische Zirkuswelt präsentieren. Mittlerweile stehen die Termine fest: Besucherinnen und Besucher können so flexibel von Ort zu Ort wandern und die verschiedenen Darbietungen im Rahmen eines Stadtbummels miteinander kombinieren.

Programm und Zeiten Rathausplatz (Classic Circus) Zeiten: 18 Uhr und 21 Uhr Programm: Waterbowl, Rolla Bolla, Weißclown, Tanz & Gesang

Hauptplatz (Modern Circus) Zeiten: 18:30 Uhr und 20:30 Uhr Programm: Bodenspirale, Rollerskate, Teeterboard, Modern Dance

Kirchenplatz (Vintage Circus) Zeiten: 19 Uhr und 20 Uhr Programm: Hula Hoop, Contortion, Trapez, Schwertschlucken

