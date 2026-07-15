„Halbzeit-Welle“: So beeinflusst die Fußball-WM das Villacher Wassernetz

Die Wasserversorgung in Villach läuft rund um die Uhr stabil. Selbst wenn der Verbrauch in den Pausen großer WM-Spiele schlagartig in die Höhe schnellt, fließt das Wasser gleichmäßig. Während österreichweit über sinkende Grundwasserspiegel geredet wird, ist die Versorgung in Villach durch jahrelange Investitionen uneingeschränkt gesichert.

„Ergebnis vorausschauender Planung“

„Dass bei uns jederzeit sauberes Wasser verfügbar ist, ist kein Zufall, sondern das Ergebnis vorausschauender Planung“, betont Wasserreferent Stadtrat Erwin Baumann. Die tägliche Herausforderung des Wasserwerk-Teams liegt darin, die Bevölkerung lückenlos und nachhaltig zu versorgen. „Wie sehr der Verbrauch vom Verhalten der Villacher:innen abhängt, zeigen eindrucksvoll Sportgroßereignisse, wie die aktuell laufende Fußball-Weltmeisterschaft“, erklärt Baumann.

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Wasserverbrauch „schießt“ in die Höhe

Die Messwerte zeigen während der Spiele eine typische Kurve: Läuft das Match, bleibt es ruhig. „Sobald Trinkpausen gemacht werden oder auch der Halbzeitpfiff ertönt, schießt der Wasserverbrauch sprunghaft in die Höhe, weil tausende Menschen gleichzeitig das WC nutzen“, ergänzt Baumann. Genau in diesen Momenten extremer Spitzenbelastung beweist die städtische Infrastruktur ihre Leistungsfähigkeit. „Auch wenn wir in der glücklichen Lage sind, über ausreichend Reserven zu verfügen, sollten wir immer bewusst und sorgsam mit unserem kostbarsten Lebensmittel umgehen“, so Stadtrat Erwin Baumann abschließend.