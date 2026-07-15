Polizei entlarvte europaweit gesuchten Mann in Villach bei Kontrolle

Bei einer Kontrolle auf der A11 flog ein Mann mit gefälschten Papieren auf. Gegen ihn lag ein europäischer Haftbefehl vor, wie die Landespolizeidirektion Kärnten berichtet.

Fahndungserfolg in Villach: Bei einer Fahrzeug- und Lenkerkontrolle auf der A11 stießen Beamte der Autobahnpolizei Villach am Mittwoch gegen 0:25 Uhr auf einen gefälschten Ausweis. Der Beifahrer eines kroatischen Autos hatte sich gegenüber den Polizisten mit gefälschten rumänischen Dokumenten ausgewiesen.

Europäischer Haftbefehl

„Nach genauerer Überprüfung konnte festgestellt werden, dass der Mann ein 36 Jahre alter kroatisch/bosnischer Doppelstaatsbürger ist, gegen den ein europäischer Haftbefehl wegen Verurteilung zu einer mehrjährigen Haftstrafe wegen Suchtgifthandel besteht“, schildern die Beamten. Der gesuchte Mann wurde festgenommen und im Anschluss in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.07.2026 um 16:57 Uhr aktualisiert