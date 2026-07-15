Suchaktion in Velden: Vermisste junge Frau wurde wiedergefunden

Einsatzkräfte der Rettungshundebrigade und weiterer Blaulichtorganisationen arbeiteten bei der Suchaktion in Velden Hand in Hand, um das Gebiet am Boden und aus der Luft schnellstmöglich zu durchkämmen.

Einsatzkräfte der Rettungshundebrigade und weiterer Blaulichtorganisationen arbeiteten bei der Suchaktion in Velden Hand in Hand, um das Gebiet am Boden und aus der Luft schnellstmöglich zu durchkämmen.

Ein großangelegter Sucheinsatz im Raum Velden konnte am Nachmittag erfolgreich beendet werden: Gegen 17:30 Uhr wurde die Landesgruppe Kärnten der Österreichischen Rettungshundebrigade (ÖRHB) alarmiert, um sich an der Suche nach einer vermissten jungen Frau zu beteiligen. Unverzüglich wurden daraufhin umfassende Maßnahmen eingeleitet.

Frau wurde gefunden

Die ÖRHB rückte mit einem Aufgebot an Rettungshundeteams, Helfern sowie einer Drohneneinheit aus, um das Suchgebiet sowohl am Boden als auch aus der Luft systematisch zu durchkämmen. Neben der Rettungshundebrigade waren die Feuerwehr, der Samariterbund, die Bergrettung sowie die Polizei – inklusive Diensthundeführern und einer Polizeidrohne – an der koordinierten Suchaktion beteiligt. Bereits gegen 19 Uhr gab es Entwarnung: Die vermisste Frau wurde von Kräften der Feuerwehr unversehrt aufgefunden.

ÖRHB dankbar für erfolgreiche Zusammenarbeit

„Für die ÖRHB Landesgruppe Kärnten unterstreicht dieser Einsatz einmal mehr die Bedeutung einer raschen Alarmierung und der engen Zusammenarbeit aller Blaulicht- und Einsatzorganisationen. […] Die ÖRHB bedankt sich bei allen beteiligten Organisationen für die professionelle und kameradschaftliche Zusammenarbeit. Die erfolgreiche Zusammenarbeit aller Einsatzkräfte führte dazu, dass die Vermisstensuche innerhalb kurzer Zeit mit einem glücklichen Ausgang beendet werden konnte“, heißt es seitens der Rettungshundebrigade.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.07.2026 um 20:31 Uhr aktualisiert