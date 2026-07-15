Suchaktion in Velden: Vermisste junge Frau wurde wiedergefunden
Ein Großaufgebot an Rettungskräften suchte im Raum Velden erfolgreich nach einer vermissten jungen Frau.
Ein großangelegter Sucheinsatz im Raum Velden konnte am Nachmittag erfolgreich beendet werden: Gegen 17:30 Uhr wurde die Landesgruppe Kärnten der Österreichischen Rettungshundebrigade (ÖRHB) alarmiert, um sich an der Suche nach einer vermissten jungen Frau zu beteiligen. Unverzüglich wurden daraufhin umfassende Maßnahmen eingeleitet.
Frau wurde gefunden
Die ÖRHB rückte mit einem Aufgebot an Rettungshundeteams, Helfern sowie einer Drohneneinheit aus, um das Suchgebiet sowohl am Boden als auch aus der Luft systematisch zu durchkämmen. Neben der Rettungshundebrigade waren die Feuerwehr, der Samariterbund, die Bergrettung sowie die Polizei – inklusive Diensthundeführern und einer Polizeidrohne – an der koordinierten Suchaktion beteiligt. Bereits gegen 19 Uhr gab es Entwarnung: Die vermisste Frau wurde von Kräften der Feuerwehr unversehrt aufgefunden.
ÖRHB dankbar für erfolgreiche Zusammenarbeit
„Für die ÖRHB Landesgruppe Kärnten unterstreicht dieser Einsatz einmal mehr die Bedeutung einer raschen Alarmierung und der engen Zusammenarbeit aller Blaulicht- und Einsatzorganisationen. […] Die ÖRHB bedankt sich bei allen beteiligten Organisationen für die professionelle und kameradschaftliche Zusammenarbeit. Die erfolgreiche Zusammenarbeit aller Einsatzkräfte führte dazu, dass die Vermisstensuche innerhalb kurzer Zeit mit einem glücklichen Ausgang beendet werden konnte“, heißt es seitens der Rettungshundebrigade.