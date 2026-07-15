Externe Lagerfläche: „Storebox“ eröffnet dritten Standort in Villach

In der Tiroler Straße 14 eröffnet Storebox seinen dritten Standort in Villach, um unkompliziert und digital flexiblen Lagerplatz für Privat und Gewerbe zu bieten.

Aufgrund von knappem Wohnraum und steigenden Mieten weichen viele Menschen im städtischen Raum immer mehr auf kleinere Wohnungen aus. Weil dadurch oft Keller- und Dachbodenräume fehlen, steigt die Nachfrage nach externen Lagermöglichkeiten. Der Anbieter Storebox reagiert auf jene Entwicklung und eröffnet in der Tiroler Straße 14 einen dritten Standort in Villach. Das Franchise-Unternehmen betreibt europaweit über 330 digitalisierte Standorte.

„Flexible Lösung für ein grundlegendes Bedürfnis“

Magdalena Mathoi, CRO bei Storebox, erklärt den Hintergrund: „Wir ermöglichen unseren Kundinnen und Kunden eine flexible Lösung für ein grundlegendes Bedürfnis – sich zu Hause endlich wieder wohlzufühlen. Mit Storebox Selfstorage können Gegenstände unkompliziert und sicher eingelagert werden.” Neben privatem Hausrat wie Sportgeräten oder Möbeln richtet sich das Angebot an Gewerbetreibende, die Lagerflächen für Akten, Werkzeuge oder Ersatzteile suchen.

Zugang per Code

Die Buchung der videoüberwachten und versicherten Abteile erfolgt digital. Nach dem Online-Abschluss erhalten Nutzer einen persönlichen Code, der rund um die Uhr Zutritt zu den angemieteten Flächen gewährt. Für die Standorte nutzt das Unternehmen bestehende, leerstehende Gewerbeflächen im innerstädtischen Bereich.