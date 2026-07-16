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Symbolfoto
Ein Bild auf 5min.at zeigt eine Frau, die mit einer Tasse Tee am Laptop sitzt.
Die Frau wollte Geld anlegen; stieß dabei auf eine ominöse Seite im Internet.
Bezirk Villach-Land
16/07/2026
Geld weg

Falscher TV-Moderator lockte Kärntnerin in die Falle

Mit einem prominenten Werbegesicht lockten Betrüger eine Frau aus dem Bezirk Villach-Land in die Falle. Die 66-Jährige verlor mehrere zehntausend Euro. Die Ermittlungen laufen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(92 Wörter)
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Ende Mai wurde die Kärntnerin erstmals auf eine Webseite aufmerksam, auf der Tipps zur Geldanlage weitergegeben wurden. „Zur Bewerbung wurde das Profil eines bekannten österreichischen Fernsehmoderators verwendet“, heißt es vonseiten der ermittelnden Polizeibeamten. Nichtsahnend füllte die Frau ein Online-Formular aus und investierte in der Folge mehrere zehntausend Euro. „Sie tätigte mehrere Zahlungen auf ein französisches und ein dänisches Konto“, so die Polizisten weiter. Erst als der Kontakt zu der Plattform abbrach, bemerkte sie den Betrug und erstattete Anzeige.

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