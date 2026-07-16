Falscher TV-Moderator lockte Kärntnerin in die Falle

Ende Mai wurde die Kärntnerin erstmals auf eine Webseite aufmerksam, auf der Tipps zur Geldanlage weitergegeben wurden. „Zur Bewerbung wurde das Profil eines bekannten österreichischen Fernsehmoderators verwendet“, heißt es vonseiten der ermittelnden Polizeibeamten. Nichtsahnend füllte die Frau ein Online-Formular aus und investierte in der Folge mehrere zehntausend Euro. „Sie tätigte mehrere Zahlungen auf ein französisches und ein dänisches Konto“, so die Polizisten weiter. Erst als der Kontakt zu der Plattform abbrach, bemerkte sie den Betrug und erstattete Anzeige.