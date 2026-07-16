Drei Jahre unterbezahlt: Kärntnerin erhält 8.300 Euro Nachzahlung

Eine Kärntner Arbeitnehmerin war jahrelang in einer zu niedrigen Gehaltsstufe eingestuft. Erst durch die Arbeiterkammer kam es zu einer Einigung mit der Geschäftsführung: Für drei Jahre erhält sie nun knapp 8.300 Euro nachbezahlt.

Über Jahre hinweg war eine Arbeitnehmerin in Kärnten einer falschen Beschäftigungsgruppe zugeordnet. Dadurch erhielt sie weniger Lohn als ihr zustand. Erst nach dem offiziellen Einschreiten der Arbeiterkammer Kärnten (AK) lenkte der Betrieb ein. Das Unternehmen stimmte schlussendlich einem Vergleich zu. Dieser sieht nun eine Nachzahlung in der Höhe von knapp 8.300 Euro für die vergangenen drei Jahre vor.

Drei Jahre unterbezahlt

Die Frau hatte zunächst mehrmals das Gespräch mit der Geschäftsführung gesucht, um die fehlerhafte Einstufung und die daraus resultierende Unterbezahlung einvernehmlich zu korrigieren. Doch sämtliche Versuche liefen ins Leere. Darum wandte sie sich an die Arbeitsrechtsexperten der AK-Bezirksstelle Villach. Juristin Michelle Müllneritsch erklärt: „Aufgrund ihres tatsächlichen Aufgabenbereichs im Betrieb hatte sie laut Kollektivvertrag klaren Anspruch auf eine Einstufung in die übernächst höhere Beschäftigungsgruppe. Wir konnten eine Netto-Nachzahlung von rund 8.300 Euro für die vergangenen drei Jahre sichern.“

©AK Kärnten/Helge Bauer Am Foto: AK-Arbeitsrechtsexpertin Michelle Müllneritsch

AK rät: Lohnzettel regelmäßig prüfen

Falsche Einstufungen sind übrigens keine Einzelfälle. Die AK rät daher allen Beschäftigten, ihren Lohnzettel regelmäßig zu prüfen. AK-Präsident Günther Goach: „Es darf nicht sein, dass Unternehmen die korrekte Entlohnung ihrer Beschäftigten verschleppen. Wer volle Leistung bringt, muss auch das volle Geld dafür bekommen – dafür stehen wir als AK konsequent ein.“

Arbeiterkammer bietet kostenlose Beratung: Bei Verdacht oder Unklarheiten helfen die Experten der AK Kärnten weiter: Mail-Adresse: arbeitsrecht@akktn.at

arbeitsrecht@akktn.at Telefonnummer: 050 477-1004

©AK/Helge Bauer Am Foto: AK-Präsident Günther Goach

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.07.2026 um 10:15 Uhr aktualisiert