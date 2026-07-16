Ein bekanntes Lokal in Drobollach am Faaker See erwacht zu neuem Leben: Wo früher das „Drob IN“ und die „Faaka Morgana“ beheimatet waren, haben Marina Moosburger und David Bachmann am 7. Juli ihr eigenes Lokal „Bachi’s“ eröffnet.

Die beiden neuen Pächter waren in den letzten Jahren in Tirol im Saisonbetrieb tätig. Ein glücklicher Zufall führte sie schließlich an den Faaker See. „Wir sind beide an den Faaker See gekommen und haben durch Zufall mitbekommen, dass das Lokal leer steht. Nach einer Besichtigung ist dann alles ganz schnell gegangen“, erzählen die beiden Gastronomen im Gespräch mit 5 Minuten. Innerhalb von nur zwei Wochen war alles unter Dach und Fach: Der Pachtvertrag wurde unterschrieben, die Firma gegründet, das Konzept erstellt, kräftig geputzt, hergerichtet – und schließlich eröffnet.

Kuchen aus der Tortenfalle, Snacks und feine Cocktails

Die bar war lange Zeit als das „Drob In“ bekannt, wurde im Jahr 2024 geschlossen, danach folgte die „Faaka Morgana“, welche jedoch seit dem Frühjahr nicht mehr in Betrieb war. Seit dem 7. Juli 2026 hat das „Bachi’s“ jeweils von Dienstag bis Sonntag von 10 bis 23 Uhr geöffnet. Gäste dürfen sich auf die berühmten Mehlspeisen aus der „Tortenfalle“, sowie herzhafte Snacks, wie Toast und selbstgemachte Waffeln, Weißwurst und Brezen freuen. Zudem gibt es selbst kreierte Cocktails und Aperitifs.

Paar übernimmt bekanntes Lokal am Faaker See

David Bachmann, der ursprünglich aus der Nähe von Frankfurt am Main stammt, absolvierte dort seine Lehre als Hotelfachmann und arbeitete schon früh als Barchef. Später leitete er unter anderem einen Club und eine Sportbar in einem Hotel, bevor es ihn für mehrere Jahre nach Ischgl, Leogang und in die Wildschönau zog. Seine Partnerin Marina Moosburger stammt aus Niederbayern. Nach einer Ausbildung im Büro und acht Jahren bei einer Bank zog es sie ebenfalls in die Gastronomie und schließlich nach Österreich. Nach Stationen in Saalbach absolvierte sie einen Barkeeper-Kurs in Thailand. Vor zwei Jahren lernten sich die beiden schließlich in Ischgl kennen – und sind seitdem ein eingespieltes Team.

Wie geht es nach dem Sommer weiter?

Für die erste Saison hat das „Bachi’s“ bis Ende Oktober geöffnet. Danach zieht es die beiden Betreiber für den Winter noch einmal zurück in den Saisonbetrieb, erzählen sie im Interview mit 5 Minuten weiter. Doch für das kommende Jahr wäre es der Wunsch der beiden, ab Mai dann das Lokal als Ganzjahresbetrieb zu führen. Doch das ist derzeit noch offen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.07.2026 um 12:52 Uhr aktualisiert