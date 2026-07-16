Villach öffnet wieder Schulsportplätze über die Sommerferien
Kostenloser Freizeitspaß: Die Stadt Villach öffnet über die Sommermonate wieder die Sportplätze der örtlichen Schulen sowie Kindergärten.
„Eines unserer Hauptanliegen ist es, den Villacher:innen eine kostenlose Freizeitinfrastruktur zur Verfügung zu stellen – dafür investieren viel Geld“, erklärt Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ). Wie berichtet, wurde das Areal im Stadtpark um einen Wasserspielplatz sowie einen Entdeckerpfad erweitert. Auch am Silbersee gibt es eine neue Wasserspielstation, und der Khevenhüllerpark ist seit einigen Wochen für alle zugänglich.
Sportplätze wieder geöffnet
In den Sommermonaten öffnen zudem jene Spielflächen, die sonst während des Schuljahres nur von Schulen und Kindergärten genutzt werden dürfen. Katholnig: „Dadurch schaffen wir noch mehr Möglichkeiten an Aktivitäten und bieten den Kindern noch mehr Abwechslung zur Gestaltung ihrer Freizeit.“
Spiel- und Sportplätze folgender Schulen sind geöffnet:
- VS 1 – Am Stadtpark
- VS 7 Landskron
- VS 9 Fellach
- VS 10 Vassach
- VS 12 Pogöriach
- VS 13 St. Magdalen
- MS 3 Völkendorf
- MS 4 Landskron
Ab August außerdem:
- Kindergarten Friedenspark
- Kindergarten auf der Tratten
- Kindergarten Perau
- Kindergarten Maria Gail