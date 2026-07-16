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Das Bild auf 5min.at zeigt den Stadtpark Villach.
Über den Sommer öffnen die Sportplätze von Schulen und Kindergärten für alle.
Villach
16/07/2026
Freizeitangebot
#goodnews

Villach öffnet wieder Schulsportplätze über die Sommerferien

Kostenloser Freizeitspaß: Die Stadt Villach öffnet über die Sommermonate wieder die Sportplätze der örtlichen Schulen sowie Kindergärten.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(122 Wörter)
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„Eines unserer Hauptanliegen ist es, den Villacher:innen eine kostenlose Freizeitinfrastruktur zur Verfügung zu stellen – dafür investieren viel Geld“, erklärt Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ). Wie berichtet, wurde das Areal im Stadtpark um einen Wasserspielplatz sowie einen Entdeckerpfad erweitert. Auch am Silbersee gibt es eine neue Wasserspielstation, und der Khevenhüllerpark ist seit einigen Wochen für alle zugänglich.

Sportplätze wieder geöffnet

In den Sommermonaten öffnen zudem jene Spielflächen, die sonst während des Schuljahres nur von Schulen und Kindergärten genutzt werden dürfen. Katholnig: „Dadurch schaffen wir noch mehr Möglichkeiten an Aktivitäten und bieten den Kindern noch mehr Abwechslung zur Gestaltung ihrer Freizeit.“

Spiel- und Sportplätze folgender Schulen sind geöffnet:

  • VS 1 – Am Stadtpark
  • VS 7 Landskron
  • VS 9 Fellach
  • VS 10 Vassach
  • VS 12 Pogöriach
  • VS 13 St. Magdalen
  • MS 3 Völkendorf
  • MS 4 Landskron

Ab August außerdem:

  • Kindergarten Friedenspark
  • Kindergarten auf der Tratten
  • Kindergarten Perau
  • Kindergarten Maria Gail


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