Villach öffnet wieder Schulsportplätze über die Sommerferien

„Eines unserer Hauptanliegen ist es, den Villacher:innen eine kostenlose Freizeitinfrastruktur zur Verfügung zu stellen – dafür investieren viel Geld“, erklärt Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ). Wie berichtet, wurde das Areal im Stadtpark um einen Wasserspielplatz sowie einen Entdeckerpfad erweitert. Auch am Silbersee gibt es eine neue Wasserspielstation, und der Khevenhüllerpark ist seit einigen Wochen für alle zugänglich.

Sportplätze wieder geöffnet

In den Sommermonaten öffnen zudem jene Spielflächen, die sonst während des Schuljahres nur von Schulen und Kindergärten genutzt werden dürfen. Katholnig: „Dadurch schaffen wir noch mehr Möglichkeiten an Aktivitäten und bieten den Kindern noch mehr Abwechslung zur Gestaltung ihrer Freizeit.“

Spiel- und Sportplätze folgender Schulen sind geöffnet: VS 1 – Am Stadtpark

VS 7 Landskron

VS 9 Fellach

VS 10 Vassach

VS 12 Pogöriach

VS 13 St. Magdalen

MS 3 Völkendorf

MS 4 Landskron Ab August außerdem: Kindergarten Friedenspark

Kindergarten auf der Tratten

Kindergarten Perau

Kindergarten Maria Gail



