INJOY holt Gesamtsieg bei österreichweiter Fitnessstudio-Befragung

Wo trainiert es sich am besten? Eine aktuelle Kundenbefragung kürt das beliebteste Fitnessstudio Österreichs. Der Gesamtsieger INJOY ist auch in Villach vertreten.

Die Gesellschaft für Verbraucherstudien (ÖGVS) hat im Rahmen einer breit angelegten, panelbasierten Kundenbefragung die größten Fitnessstudio-Ketten in Österreich untersucht. Das Ergebnis der im Januar 2026 durchgeführten Erhebung zeigt, welche Anbieter aus Kundensicht in den Bereichen Ausstattung, Betreuung und Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen.

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Bewertungskriterien im Detail

Für das Ranking wurden insgesamt 1.078 Bewertungen von Personen herangezogen, die in den vergangenen drei Jahren Kundinnen und Kunden der jeweiligen Ketten waren. Um eine aussagekräftige Datenbasis zu gewährleisten, flossen nur Anbieter mit mindestens 80 Bewertungen in die finale Auswertung ein.

Die Gesamtzufriedenheit setzte sich gewichtet aus fünf zentralen Teilkategorien zusammen: Preise & Konditionen (30 % Gewichtung)

(30 % Gewichtung) Ausstattung (25 % Gewichtung)

(25 % Gewichtung) Betreuung (25 % Gewichtung)

(25 % Gewichtung) Ambiente (10 % Gewichtung)

(10 % Gewichtung) Kundenvertrauen (10 % Gewichtung)

INJOY an der Spitze

Aus der Erhebung ging INJOY als Gesamtsieger und somit als beliebtestes Fitnessstudio Österreichs hervor – das Unternehmen ist ebenso in Villach vertreten. Die Kette konnte sich insbesondere in den Kategorien Ambiente, Ausstattung und Betreuung an die Spitze setzen Die befragten Kundinnen und Kunden hoben im Vergleich vor allem die Sauberkeit, die Vielfalt der Trainingsgeräte und die fachliche Kompetenz des Personals positiv hervor. Ausschlaggebend für die guten Noten im Bereich der Betreuung waren laut der Erhebung unter anderem strukturierte Einstiegsgespräche für Neumitglieder sowie individuelle Trainingsprogramme.