13 Tonnen Müll: 1340 Helferinnen und Helfer säuberten Villachs Grünräume

Bei der jährlichen Flurreinigung befreiten 1340 freiwillige Helferinnen und Helfer die Naturräume in Villach von weggeworfenem Abfall. Insgesamt sammelten sie dabei rund 13 Tonnen Müll ein.

Die traditionelle Flurreinigungsaktion der Stadt Villach war auch in diesem Jahr ein voller Erfolg. Insgesamt 1340 engagierte Freiwillige befreiten die städtischen Grünflächen, Parks, Waldränder und Bachläufe von achtlos weggeworfenem Abfall. Ausgerüstet mit 1255 Paar Handschuhen und 132 Rollen Müllsäcken, die von der Stadt zur Verfügung gestellt wurden, trugen die Helferinnen und Helfer rund 13 Tonnen Unrat zusammen.

„Beitrag ist unbezahlbar“

Natur- und Umweltschutzreferent Stadtrat Sascha Jabali Adeh zeigt sich dankbar für das große Engagement, findet jedoch auch kritische Worte für das Verhalten mancher Mitmenschen: „Leider gibt es immer noch Menschen, die ihren Abfall in der Natur wegwerfen oder abladen, anstatt ihn ordnungsgemäß zu entsorgen“, sagt er und ergänzt: „Dass sich in Villach so viele Menschen bereit erklären den Müll anderer einzusammeln und sich für die Natur und unseren Lebensraum einsetzen macht Mut und Hoffnung. Ihr Beitrag ist unbezahlbar, dafür ein herzliches Dankeschön!“

Fortsetzung folgt

Da die Reinigung der Naturräume auch weiterhin eine wichtige Aufgabe bleibt, ist für das kommende Jahr bereits eine Fortsetzung der Aktion geplant. Der Stadtrat blickt deshalb bereits voraus und appelliert gleichzeitig an die Eigenverantwortung der Bevölkerung: „Ich denke, auch 2027 wird wohl erneut eine Flurreinigungsaktion notwendig sein und ich hoffe hierbei auf die tatkräftige Unterstützung der Villacherinnen und Villacher. Noch besser wäre es natürlich, wenn alle darauf achten, keinen Müll zurückzulassen“, sagt Stadtrat Jabali Adeh abschließend.