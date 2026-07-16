Brandmelder schlug in der Nacht an: Feuerwehr eilte auf die Kanzelhöhe

Ein nächtlicher Fehlalarm auf der Kanzelhöhe forderte die Feuerwehr Treffen. Vor Ort konnte rasch Entwarnung gegeben werden.

Ein nächtlicher Fehlalarm hielt die Freiwillige Feuerwehr Treffen von Dienstag auf Mittwoch in Atem. Die Einsatzkräfte wurden auf die Kanzelhöhe gerufen, nachdem dort eine automatische Brandmeldeanlage angeschlagen hatte.

Defekt oder Staubentwicklung als Ursache

Umgehend machten sich die Helfer auf den Weg zum vermeintlichen Brandort: „Vorab rückte unser MTFA zur raschen Lageerkundung aus, kurz darauf folgte das TLFA4000“, berichten die Mitglieder der Feuerwehr Treffen. Vor Ort leitete die Mannschaft sofort eine Erkundung ein, die jedoch ergebnislos blieb. Ein Feuer konnte im betroffenen Bereich nicht lokalisiert werden. Als Ursache für die Auslösung des Alarms gehen die Einsatzkräfte von einem technischen Defekt oder einer Staubentwicklung aus.

Mehrere Einsatzkräfte vor Ort

Neben der Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen angerückt war, befand sich auch eine Streife der Polizei vor Ort. Nach der Entwarnung konnte der nächtliche Einsatz zügig beendet werden. „Nach rund einer Stunde konnte die vollständige Einsatzbereitschaft wiederhergestellt werden“, bilanziert die Wehr den Vorfall.