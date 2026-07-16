Drama im Wald: Eingeklemmter Kärntner schnitt sich mit Motorsäge selbst frei

Unfall im Wald: Ein 57-Jähriger wurde durch einen Baumstamm eingeklemmt und war völlig auf sich allein gestellt.

Bei Arbeiten im Wald hat sich Donnerstagmittag im Bezirk Villach-Land ein schwerer Forstunfall ereignet. Gegen 12:22 Uhr war ein 57-jähriger Mann in einem Waldgebiet in Hohenthurn allein damit beschäftigt, Schadholz aufzuarbeiten. Als er einen entwurzelten Baum mit der Motorsäge durchtrennen wollte, geriet ein darunter liegender Baumstamm in Bewegung. Dieser traf den Mann am Unterschenkel, wodurch er zwischen den Stämmen eingeklemmt wurde.

Versuchte sich selbst zu befreien

In seiner Not versuchte der Verunglückte, sich mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln selbst aus der Klemme zu befreien: „Der 57-Jährige versuchte den bereits mit der Seilwinde in Verbindung gebrachten Baumstamm, mittels Funkfernbedienung, von seinem Bein runter zu ziehen. Dies gelang jedoch nicht, da das Seil der Frostwinde abriss“, erklärt die Landespolizeidirektion Kärnten zum Hergang des Vorfalls.

Mehr als 30 Einsatzkräfte vor Ort

Trotz des Rückschlags reagierte der 57-Jährige geistesgegenwärtig: Er nutzte seine Motorsäge, um sich eigenständig freizuschneiden und setzte anschließend selbst den Notruf ab. Nach der medizinischen Erstversorgung durch die Besatzung des Rettungshubschraubers ARA 3 musste der Mann mittels Tau aus dem dichten Waldstück geborgen werden. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Landeskrankenhaus Villach geflogen. Neben der Hubschraubercrew und der Bergrettung Villach standen die Freiwilligen Feuerwehren Draschitz/Dreulach, Göriach und Nötsch im Gailtal mit insgesamt 30 Einsatzkräften vor Ort im Einsatz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.07.2026 um 17:44 Uhr aktualisiert