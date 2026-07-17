Hightech am Affenberg: Neue App erkennt Gesichter von 189 Japanmakaken

In der Forschungsstation am Affenberg Villach-Landskron wird aktuell eine Gesichtserkennungsapp für Affen entwickelt. Parallel dazu erfolgt eine Erweiterung des Außengeländes für Japanmakaken.

Hinter dem Affenberg im Villacher Stadtteil Landskron steckt nicht nur eine Touristenattraktion, sondern ein international anerkannter Wissenschaftsstandort. Derzeit läuft dort unter anderem ein Forschungsprojekt der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) mit einem Gesamtvolumen von rund 400.000 Euro. Entwickelt wird dabei unter anderem einer App zur automatisierten Gesichtserkennung, um die 189 Japanmakaken auseinanderhalten zu können. Für die Verhaltensforschung kommen zusätzlich moderne Technologien wie Drohnen zum Einsatz.

©Abenteuer Affenberg/Burg Landskron Der Affenberg in Villach ist weit mehr als eine beliebte Tourismusattraktion.

Außengelände wird erweitert

Außerdem wird das aktuell 4,5 Hektar große Außengelände erweitert, um dem steigenden Platzbedarf der Tiere gerecht zu werden. Im Zuge des Projekts wurde außerdem eine Doktorandenstelle eingerichtet. Davon überzeugte sich auch Landesrat Peter Reichmann (SPÖ) bei einem Besuch vor Ort: „Der Affenberg zeigt eindrucksvoll, wie Wissenschaft, Praxis und Tourismus voneinander profitieren können. Das Land Kärnten unterstützt diese Erfolgsgeschichte bewusst, weil hier exzellente Forschung betrieben und gleichzeitig jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern hervorragende Rahmenbedingungen geboten werden.“

Langjährige Kooperation

Zwischen dem Land und der Universität Wien besteht bis 2028 eine dementsprechende Kooperation. Kärnten fördert diese jährlich mit bis zu 10.000 Euro. Zusätzlich wird gezielt in die Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses investiert. Für das Wintersemester 2025/26 wurden Forschungsstipendien in Höhe von 4.000 Euro genehmigt.