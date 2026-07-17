Saisonauftakt in Villach: VSV lädt zum ersten öffentlichen Eistraining

Die eishockeyfreie Zeit neigt sich langsam dem Ende zu: Nach der Sommerpause kehrt der EC iDM Wärmepumpen VSV am Montag, dem 10. August, zurück auf die Eisfläche. Genau 146 Tage nach dem letzten Ligaspiel am 17. März bittet Head-Coach Pierre Allard die Mannschaft der Blau-Weißen um 10 Uhr zum ersten öffentlichen Eistraining in die Villacher Stadthalle.

Rauf aufs Eis

Damit verabschieden sich die Adler aus den vergangenen Wochen des reinen Sommertrainings, in denen vor allem im Kraftraum sowie auf Laufstrecken abseits des Eises geschwitzt wurde und rücken Schläger sowie Puck wieder ins Zentrum des Geschehens. Mit dem Auftakt startet die entscheidende Phase der Vorbereitung auf die neue Saison in der ICE Hockey League.

Fans sind willkommen

Für die gesamte VSV-Familie ist es ein besonderer Moment, da die Mannschaft erstmals in ihrer neuen Zusammensetzung aufläuft und die Neuzugänge zum ersten Mal im blau-weißen Trikot im „Adlerhorst“ zu sehen sind. Der Verein lädt alle Fans dazu ein, beim ersten öffentlichen Training in der Stadthalle dabei zu sein und den Saisonauftakt gemeinsam mit dem Team zu begehen.