Pkw überschlägt sich nach Überholmanöver in Maisfeld – zwei Verletzte

Ein 28-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach Land ist am Freitag gegen 17 Uhr mit seinem Pkw auf der Drautal Bundesstraße (B100) verunfallt, wie die Polizei berichtet.

Nach mehreren Überschlägen in einem angrenzenden Maisfeld kam der Pkw schließlich in einem etwa vier bis fünf Meter tiefen Graben zum Stillstand.

Nach mehreren Überschlägen in einem angrenzenden Maisfeld kam der Pkw schließlich in einem etwa vier bis fünf Meter tiefen Graben zum Stillstand.

Der Unfall ereignete sich auf der Höhe von Olsach in der Gemeinde und im Bezirk Spittal/Drau, als der Lenker in Richtung Spittal unterwegs war. Kurz nachdem das Fahrzeug ein Wohnmobil überholt hatte, geriet es rechts auf das Bankett, kam ins Schleudern und kam in weiterer Folge links von der Fahrbahn ab.

Zwei Personen im Fahrzeug

Nach mehreren Überschlägen in einem angrenzenden Maisfeld kam der Pkw schließlich in einem etwa vier bis fünf Meter tiefen Graben zum Stillstand. Sowohl der 28-jährige Fahrer als auch sein 15-jähriger Beifahrer erlitten Verletzungen unbestimmten Grades.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Für die medizinische Versorgung der beiden Verletzten standen Rettungskräfte im Einsatz: Der Lenker wurde mit dem Rettungshubschrauber RK1 in das Landeskrankenhaus Villach geflogen, während der 15-jährige Beifahrer per Rettungswagen ebenfalls in das LKH Villach transportiert wurde.