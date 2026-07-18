Auto krachte in Veldener Gastgarten: Polizei gibt neue Details bekannt

Samstagmittag ist eine Autolenkerin in den Gastgarten eines Cafés am Seecorso in Velden am Wörthersee gekracht. Der Vorfall forderte mehrere Verletzte. Inzwischen gab die Polizei nähere Details zu dem Verkehrsunfall bekannt.

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften stand am Samstagmittag am Seecorso in Velden am Wörthersee im Einsatz. Eine Autofahrerin ist aus noch ungeklärter Ursache in den gut besuchten Gastgarten eines Cafés gekracht – 5 Minuten berichtete. Der Vorfall forderte zwei schwer und acht leicht Verletzte. Mittlerweile hat die Polizei nähere Details zu dem folgenschweren Unfall bekannt gegeben.

Das sagt die Polizei

Der Unfall sei im Zuge eines Einparkvorganges passiert. Der Wagen der 74-jährigen Frau aus dem Bezirk Villach-Land kam von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Parkfläche und krachte schließlich in den Gastgarten. „Erst an einer Betonsäule kam das Auto zum Stillstand“, schildern die Beamten den Hergang.

©5 Minuten Inzwischen hat sich die Lage in Velden wieder beruhigt, die Einsatzkräfte sind abgezogen. Zurück bleibt der Schock.

Medizinisches Problem

Offenbar hat die Frau beim Einparken ein medizinisches Problem erlitten und erst wieder zu sich gekommen, nachdem das Fahrzeug zum Stillstand gekommen war. „Am Fahrzeug sowie an der Einrichtung des Gastgartens und einem angrenzenden Geschäftsbereich entstand erheblicher Sachschaden“, erklären die Polizisten abschließend. Aktuell kann die Schadenshöhe noch nicht beziffert werden. Im Einsatz standen neben der Polizei auch 25 Florianis der Freiwillige Feuerwehr Velden sowie 14 Rettungfahrzeuge mit insgesamt 45 Kräften. Die B83 war im Bereich der Unfallstelle von 13.15 bis 14.45 Uhr gesperrt.

©Leserfoto Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte standen am Samstag in Velden im Einsatz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.07.2026 um 18:19 Uhr aktualisiert