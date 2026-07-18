Paragleit-Pilot kracht auf Straße und wird von Auto erfasst

Zu einem schweren Paragleitunfall kam es am Samstag in Annenheim im Bezirk Villach-Land. Ein 24-jähriger Klagenfurter kam mitten auf der Straße auf - direkt vor einem fahrenden Auto.

In der Gemeinde Annenheim kam es am Samstagnachmittag zu einem schweren Paragleitunfall. Wie der ORF meldet, verlor ein 24-jähriger Pilot aus Klagenfurt die Herrschaft über seinen Schirm. Es gelang ihm nicht mehr, den offiziellen Landeplatz der hiesigen Flugschule anzusteuern.

Paragleit-Pilot von Auto erfasst

Der junge Mann landete stattdessen direkt auf der Straße, wo er von einem vorbeifahrenden Auto erfasst und in eine angrenzende Wiese geschleudert worden sein dürfte. Bei dem Zusammenstoß erlitt er schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung vor Ort brachten ihn die Rettungskräfte in das Landeskrankenhaus Villach.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.07.2026 um 19:29 Uhr aktualisiert