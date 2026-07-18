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/ ©FF Feistritz im Rosental
Ein Bild auf 5min.at zeigt Kameraden, die mit einem Seil von einem Hubschrauber zum Einsatzort geflogen werden.
Ein Blitz löste am Samstag einen Waldbrand im Rosental aus.
Rosental
18/07/2026
Feuerwehr-Einsatz

Blitzschlag löste Waldbrand im Rosental aus

Zu einem Waldbrand kam es am Samstagabend am Kapellenberg in der Gemeinde St. Jakob im Rosental. Der Löscheinsatz läuft.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(141 Wörter)
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Mehrere Freiwillige Feuerwehren stehen derzeit am Kapellenberg in der Gemeinde St. Jakob im Rosental (Bezirk Villach-Land / Kärnten) im Einsatz. Ersten Informationen zufolge hat ein Blitzschlag einen Waldbrand ausgelöst. „Ein Baum geriet am Grat des Kapellenbergs in Brand“, schildern die Florianis. Sofort machten sich mehrere Einsatzkräfte zu Fuß über verschiedene Zugangswege auf den Weg zur Einsatzstelle.

Löscheinsatz läuft

Weiters wurde eine Einheit für Menschenrettung und Absturzsicherung (MRAS) mit dem Polizeihubschrauber eingeflogen, um die Brandbekämpfung vor Ort zu unterstützen. Vonseiten der Freiwilligen Feuerwehr Feistritz im Rosental hieß es in den Abendstunden: „Unsere Kameradinnen und Kameraden befinden sich derzeit noch im Einsatz. Da der Rückflug voraussichtlich nicht mehr möglich sein wird, wünschen wir allen eingesetzten Kräften einen sicheren und unfallfreien Heimweg.“ Nähere Informationen folgen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.07.2026 um 21:50 Uhr aktualisiert
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