Blitzschlag löste Waldbrand im Rosental aus

Zu einem Waldbrand kam es am Samstagabend am Kapellenberg in der Gemeinde St. Jakob im Rosental. Der Löscheinsatz läuft.

Mehrere Freiwillige Feuerwehren stehen derzeit am Kapellenberg in der Gemeinde St. Jakob im Rosental (Bezirk Villach-Land / Kärnten) im Einsatz. Ersten Informationen zufolge hat ein Blitzschlag einen Waldbrand ausgelöst. „Ein Baum geriet am Grat des Kapellenbergs in Brand“, schildern die Florianis. Sofort machten sich mehrere Einsatzkräfte zu Fuß über verschiedene Zugangswege auf den Weg zur Einsatzstelle.

Löscheinsatz läuft

Weiters wurde eine Einheit für Menschenrettung und Absturzsicherung (MRAS) mit dem Polizeihubschrauber eingeflogen, um die Brandbekämpfung vor Ort zu unterstützen. Vonseiten der Freiwilligen Feuerwehr Feistritz im Rosental hieß es in den Abendstunden: „Unsere Kameradinnen und Kameraden befinden sich derzeit noch im Einsatz. Da der Rückflug voraussichtlich nicht mehr möglich sein wird, wünschen wir allen eingesetzten Kräften einen sicheren und unfallfreien Heimweg.“ Nähere Informationen folgen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.07.2026 um 21:50 Uhr aktualisiert