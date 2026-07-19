Blitz löste Waldbrand am Kapellenberg aus: 77 Einsatzkräfte rückten aus

Ein Blitzschlag hat am Samstagabend am Kapellenberg bei Maria Elend einen Baum in rund 1.200 Metern Seehöhe entzündet. 77 Feuerwehrleute rückten aus. Verletzt wurde niemand, Sachschaden entstand keiner.

Wie bereits berichtet, kam es am Samstagabend am Kapellenberg in der Gemeinde St. Jakob im Rosental zu einem Waldbrand. Nun liegen weitere Angaben der Landespolizeidirektion Kärnten vor. Entdeckt wurde das Feuer gegen 18.30 Uhr. Die Landespolizeidirektion Kärnten erklärt: „Ursache war ein Blitzschlag, der während eines zuvor über das Gebiet gezogenen Gewitters einen Baum in rund 1.200 Metern Seehöhe entzündet hatte.“

77 Kräfte im Einsatz

Das unwegsame Gelände erschwerte die Löscharbeiten. Die Freiwilligen Feuerwehren St. Jakob im Rosental, Maria Elend, Feistritz im Rosental, Unterbergen und Suetschach rückten mit insgesamt 16 Fahrzeugen und 77 Einsatzkräften aus. Unterstützt wurden sie vom Polizeihubschrauber Libelle. Wie bereits berichtet, wurde außerdem eine Einheit für Menschenrettung und Absturzsicherung eingeflogen, während sich weitere Einsatzkräfte zu Fuß über verschiedene Wege dem Brand näherten.

Feuer rasch gelöscht

Die Löscharbeiten zeigten rasch Wirkung. Laut Polizei konnte der Brand schnell eingedämmt werden. „Der Brand konnte rasch eingedämmt und gegen 20.30 Uhr gelöscht werden“, so die Landespolizeidirektion Kärnten. Auch das Wetter half: „Eine Ausbreitung des Brandes konnte auch durch den einsetzenden Regen verhindert werden.“ Nach rund zwei Stunden war das Feuer gelöscht. Die Landespolizeidirektion Kärnten meldet: „Personen wurden nicht verletzt.“ Auch ein Sachschaden blieb aus.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.07.2026 um 07:26 Uhr aktualisiert