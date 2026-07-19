HAK-Villach Schüler organisieren großes Abschlussfest

An der HAK Villach verabschiedeten sich die Jugendlichen am 30. Juni mit einem großen Event in die wohlverdienten Ferien. Im Rahmen eines Diplomarbeitsprojekts wurde das Abschlussfest „Grill & Chill“ auf die Beine gestellt.

Am 30. Juni 2026 fand das Abschlussfest "Grill & Chill" der HAK Villach statt, das im Rahmen eines Diplomarbeitsprojektes organisiert wurde.

Am 30. Juni 2026 fand das Abschlussfest "Grill & Chill" der HAK Villach statt, das im Rahmen eines Diplomarbeitsprojektes organisiert wurde.

Das Ziel der Veranstaltung war klar: Den Schüler der HAK Villach sollte die Möglichkeit geboten werden, das ereignisreiche Schuljahr in einer entspannten Atmosphäre gemeinsam ausklingen zu lassen. Zahlreiche Jugendliche nutzten den Nachmittag, um vor dem Zeugnisstress noch einmal richtig durchzuatmen und gemeinsam Zeit zu verbringen.

Sport, gute Laune und ein gemeinsames Miteinander

Neben verschiedenen sportlichen Aktivitäten, bei denen sich die Schüler auspowern konnten, stand vor allem das gemeinsame Miteinander im Mittelpunkt. Bei Grillfeuer, passender Musik und bester Laune genossen die Teilnehmer den Nachmittag auf dem Schulgelände. Das Event sorgte für einen rundum gelungenen und unvergesslichen Abschluss des Schuljahres.