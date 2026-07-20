Gewitter überm Faaker See: Jugendliche saßen im Boot fest

Der Ansturm auf Kärntens Strandbäder ist in diesem Sommer enorm, bei den hohen Temperaturen suchen Tausende Abkühlung im Wasser. Aber das ist nicht immer ungefährlich.

Dass der Badespaß nicht ungefährlich ist, zeigen dramatische Rettungsaktionen und die bisher sechs zu beklagenden Badetoten in der Region. Wie wichtig die Arbeit der Einsatzkräfte ist, bewiesen aufmerksame Helfer erneut am Sonntagnachmittag am Faaker See: Während ihres Bereitschaftsdienstes bemerkten Wasserretter ein Ruderboot nahe der Insel.

Jugendliche wurden aus dem Wasser gerettet

Wegen einer herannahenden Gewitterfront und starkem Wind schafften es die zwei Jugendlichen nicht mehr aus eigener Kraft, sicher an Land anzulegen. Die Besatzung der Wasserrettung Faak am Seerückte umgehend aus, nahm das Boot auf Haken und schleppte die Jugendlichen samt Boot wohlbehalten zu ihrem Liegeplatz zurück.

Sturmwarnungen ernst nehmen!

Aus gegebenem Anlass erneuern die Wasserretter ihren Appell: Sturmwarnungen an den Kärntner Seen müssen zwingend ernst genommen werden. Wer bei aufziehendem Schlechtwetter rechtzeitig das Ufer aufsucht, bringt sich gar nicht erst in lebensgefährliche Situationen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.07.2026 um 08:43 Uhr aktualisiert