Villacher Kirchtag: Betrunkene größere Gefahr als Pferde?

Die Kirchtagswoche rückt näher und es ist noch immer nicht gesichert, ob Pferde daran teilnehmen dürfen. Ein Pferdebesitzer meint, die Besoffenen am Kirchtag wären die größere Gefahr als ausschlagende Pferde.

5 Minuten hat darüber als erstes Medium berichtet und den Fall aufgedeckt: Die zwölf Pferde, die am Kirchtagsumzug teilnehmen, sollten vorher psychologisch auf Eignung untersucht werden. Die Story erreicht österreichweit Aufmerksamkeit. „Eine Schnapsidee, denn die Pferde haben selbstverständlich eine Haftpflichtversicherung und wir wissen ganz genau, welches Tier für einen Umzug geeignet ist, daran mitzumachen oder nicht“, schimpft einer der betroffenen Pferdebesitzer.

„Größte Gefahr geht von den Besoffenen aus“

„Die größte Gefahr geht immer noch von den Besoffenen aus, nicht von den Tieren“, glaubt er. Nach dieser sehr speziellen Forderung eines Wiener Experten für Sicherheit stehen nun andere Veranstaltungen in Villach oder in Kärnten auf dem Prüfstand. „Da dürften keine Kutschenfahrten bei Hochzeiten mehr unternommen werden, ohne dass das Pferd vorher psychiatriert worden ist. Ja sogar das Christkindl wird in Villach jedes Jahr von einem Pferdegespann abgeholt. Was ist dann mit Ponyreiten, Kufenstechen, oder Skijöring?“, fragt er. Die zwölf am Umzug teilnehmenden Pferde teilen sich auf viele Besitzer auf. Die Tiere stehen ringsum in der Draustadt in unterschiedlichen Stallanlagen.

„Bei uns hat sich kein Mensch gemeldet“

„Wie der Psychologe sich da durchkämpfen wird ist mir schleierhaft und was da alles untersucht werden sollte auch. Bei uns hat sich bis heute kein Mensch gemeldet, wir sind gespannt, was da noch passieren wird. Jetzt hat achtzig Jahre lang alles problemlos funktioniert. Ich denke aber, es wird sicher eine Lösung gefunden werden, damit die Pferde wieder am Umzug teilnehmen dürfen, sonst würde sich ja alles aufhören“, ist unser Gesprächspartner, der anonym bleiben möchte, überzeugt.