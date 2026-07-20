Kult-Fahrgeschäft feiert Comeback am Villacher Kirchtag

Am Villacher Kirchtag gibt es heuer ein "neues" Fahrgerät. Ganz so neu ist es tatsächlich nicht, denn der "fliegende Teppich" ist noch aus den 90ern bekannt.

Am 81. Villacher Kirchtag erwartet die Besucher ein neues Fahrgerät. Obwohl man es wahrscheinlich eher nicht als neu bezeichnen kann. Denn „1001 Nacht“ ist schon aus den 1990 Jahren bekannt.

Retro-Feeling am Kirchtag

Der „fliegende Teppich“ erweitert heuer den Vergnügungspark am Villacher Kirchtag. Es ist ein „neues altes“ Fahrgerät, denn eigentlich gibt es dieses schon lange. Es wurde komplett erneuert und steht dieses Jahr wieder in der Draustadt. Das 28 Meter hohe 1001 Nacht bietet bis zu 40 Personen Platz.

Alt Bekanntes auch dabei

„Sonst gibt es keine Neuerungen, alle bekannten Fahrgeschäfte findet man auch heuer wieder“, sagt Christian Kohlmayer, Kirchtags-Pressesprecher. auf Anfrage von 5 Minuten. Für Adrenalin sorgt das Fahrgeschäft No-Limit XXL. Doch auch Familien erwartet ein vielseitiges Angebot: Geisterbahn, Geisterhaus, Spiegelkabinett, eine riesige Hüpfburg-Zone sowie das Riesenrad und das Autodrom bieten Unterhaltung für Groß und Klein.

Vergnügungspark öffnet am 28. Juli

Am Dienstag, dem 28. Juli 2026, starten alle Fahrgeschäfte um 17 Uhr und das Vergnügen kann beginnen. Die daraufhin täglichen Öffnungszeiten sind wie folgt: Mittwoch & Donnerstag von 16 bis 1 Uhr, Freitag von 14 bis 2 Uhr, Samstag von 10 bis 2 Uhr und am Sonntag von 10 bis 21.30 Uhr.