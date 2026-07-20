Neuer „Betrieb des Monats“: Große Ehre für die Villacher Stadtbrauerei
Hervorragende Leistungen belohnt: Die Villacher Stadtbrauerei ist der neue „Betrieb des Monats“ des Klubs der Köche Kärnten. Die Auszeichnung wurde am Montag übergeben.
Der Klub der Köche Kärnten zeichnet jeden Monat einen gastronomischen Betrieb für hervorragende Leistungen als „Betrieb des Monats“ aus. Die Auszeichnung für den Monat Juni wurde am Montag an die Villacher Stadtbrauerei mit Braumeister Lukas Scharf übergeben.
Dank an die Partner
Mit der Ehrung wird die langjährige Pionierarbeit von Unternehmen aus der Gastronomie und Hotellerie gewürdigt. Bei der Vergabe bedankte sich die Stadtbrauerei für die jahrelange Treue ihrer Wegbegleiter.
Urkunde erhalten
Die prämierten Betriebe erhalten einen Glaspokal sowie eine Urkunde des Klub der Kärntner Köche. Darüber hinaus umfasst die Auszeichnung ein umfangreiches Gewürzsortiment von HELA GEWÜRZWERK aus Gmünd in Kärnten sowie einen Geschenkkorb der Kärntnermilch und einen Modegutschein von Workwear Wallner.