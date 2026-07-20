Neuer „Betrieb des Monats“: Große Ehre für die Villacher Stadtbrauerei

Hervorragende Leistungen belohnt: Die Villacher Stadtbrauerei ist der neue „Betrieb des Monats“ des Klubs der Köche Kärnten. Die Auszeichnung wurde am Montag übergeben.

Der Klub der Köche Kärnten zeichnet die Villacher Stadtbrauerei als Betrieb des Monats Juni aus.

Der Klub der Köche Kärnten zeichnet die Villacher Stadtbrauerei als Betrieb des Monats Juni aus.

Der Klub der Köche Kärnten zeichnet jeden Monat einen gastronomischen Betrieb für hervorragende Leistungen als „Betrieb des Monats“ aus. Die Auszeichnung für den Monat Juni wurde am Montag an die Villacher Stadtbrauerei mit Braumeister Lukas Scharf übergeben.

Dank an die Partner

Mit der Ehrung wird die langjährige Pionierarbeit von Unternehmen aus der Gastronomie und Hotellerie gewürdigt. Bei der Vergabe bedankte sich die Stadtbrauerei für die jahrelange Treue ihrer Wegbegleiter.

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Urkunde erhalten

Die prämierten Betriebe erhalten einen Glaspokal sowie eine Urkunde des Klub der Kärntner Köche. Darüber hinaus umfasst die Auszeichnung ein umfangreiches Gewürzsortiment von HELA GEWÜRZWERK aus Gmünd in Kärnten sowie einen Geschenkkorb der Kärntnermilch und einen Modegutschein von Workwear Wallner.

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.07.2026 um 17:37 Uhr aktualisiert