Vor Cup-Hit: Velden-Coach mit Kampfansage an Austria Klagenfurt

Vor der Standortbestimmung der beiden Regionalligisten traf 5 Minuten Veldens Erfolgscoach Marcel Kuster zum exklusiven Interview im Mittelkreis und konnte so einiges über den Spielplan vorab erfahren.

Interview mit Marcel Kuster

Markus Krücken, 5 Minuten: Marcel, die Austria Klagenfurt – hätte es ein cooleres Los geben können?

Marcel Kuster: Das ist schon ein sehr spezielles Los und wir haben uns richtig übers Los gefreut, weil wir gewusst haben: die Hütte wird voll sein. Und wenn du denkst was vielleicht für ein großer Brocken kommt, dann soll es die Austria sein.

Trainer, Ihr seid jetzt für mich nicht der Außenseiter, oder?

Schwer zu sagen. Wir sind ja auch ein zusammengewürfelter Haufen, also eine ganz neue Mannschaft. Mit zehn neue Spielern. Und bei Austria ist es noch dramatischer, muss man sagen. Alles schwer einzuschätzen, schwer einzustufen. Ich bin mit meiner Vorbereitung recht zufrieden. Wir sind eine sehr junge Mannschaft, aber wir wissen, dass wir in unserer Arena jeden schlagen können. Wir freuen uns einfach aufs Duell. Wir müssen jeden einzelnen Fan mobilisieren. Verwandte, Freunde. Wir müssen jeden Menschen ins Stadion holen, weil es einfach ganz, ganz wichtig ist, dass man so Energie erzeugt und dann sind wir natürlich bereit, am Freitag anzurollen und wollen uns da von unserer besten Seite zeigen.

Nach den Eindrücken der letzten Regionalligaison: Was erwartest du von deiner Mannschaft jetzt für die Neue?

Also mein Ziel ist es, dass man einen sehr frischen, dynamischen Fußball zeigt. Dass wir vor allem wieder zu Hause richtig stark eine Heimacht werden – die wir ja sind. Wir wollen in Kärnten natürlich unter die Top 4. Und das muss unser klares Ziel sein. Und im Winter schauen wir dann weiter. Aber bis dahin müssen wir uns jetzt einmal als Mannschaft finden, müssen gewisse Abläufe noch implementieren, verbessern. Aber ich bin guter Dinge, dass die Burschen das super umsetzen, was wir vorhaben.

Auf wen im Kader setzt du die größte Hoffnung?

Der Goleador Zurga ist am Start. Wir haben mit Marko Soldo im Tor, Schaller und Kapitän Kopeinik in der Innenverteidigung eine Achse, das sind so die Stützen und drumherum haben wir einfach neue, gute Kärntner Jungs gesammelt. Es sind sehr viele Talente dabei, die uns als Zwischenschritt, Zwischenstopp sehen, die noch weiterkommen wollen. Und das ist ja das Spannende für mich als Trainer. Denn wir haben jetzt die Möglichkeit, auch noch Spieler zu entwickeln für den nächsten Schritt. Ob es dann bei uns der Schritt ist oder woanders, das sieht man dann. Fußball ist sehr schnelllebig.

Wir sind in Velden am Wörthersee. Würdest du dir mehr Support von heimischen Unternehmern wünschen?

Wir sind noch immer ein sehr kleiner Verein. Das muss man ja ganz offen gestehen. Wir arbeiten alle sehr eng zusammen, also auch mit dem Vorstand und geben da unser Bestes. Wir versuchen alle gemeinsam Sponsoren an Land zu ziehen. Das ist in der heutigen Zeit in Kärnten nicht so einfach. Aber wir haben da jetzt schon unsere Ohren aufgemacht und haben da schon den einen oder anderen neuen Sponsor auch an der Angel, der da mithelfen möchte. Weil er einfach sieht, dass da was am Entstehen ist. Und die Leute, die da dahinter stehen, die stehen mit Herz dahinter und das zeichnet uns irgendwie aus.

Zurück zum Sportlichen: Wie packst du die Jungs jetzt? Ist das so die größte Motivation, dass man sagt: „Ja Ihr Buam, wir können schon in Kärnten jetzt hiernach dem WAC aus der Bundesliga vom Papier sogar die Nummer zwei von Kärnten sein, weil ja mit der Austria in der gleichen Liga spielen und die ausknocken könnten?“

Ja, ist das schon sehr schön zusammengefasst, muss ich ehrlich sagen. Man könnte mit einem Spiel die Saison retten. Das ist Motivation genug und ich werde die Burschen richtig anheizen. Denn ich bin selbst brutal heiß, brenne schon jetzt fürs Spiel, weil ich mich richtig freue, einfach wenn da so viele Leute sind.

Was kann der Klub infrastrukturell deiner Meinung nach noch etwas verbessern? Ich rede nicht vom Vorlesen der Aufstellungen, aber vom Platz und das Ganze.

Wir träumen ja gemeinsam mit dem Verein. Wir träumen von einem Kunstrasenplatz. Wir träumen von einem weiteren Trainingsplatz, weil jetzt der Nachwuchs ja natürlich auch explodiert ist. Und wenn die jetzt da auch trainieren, dann werden die Plätze dementsprechend schlechter. Das heißt, im Grunde müsste man dann einen Kunstrasenplatz dazu bauen und sagen, okay, jetzt geben wir richtig Gas, aber es kostet einfach immer sehr, sehr viel Geld. Aber ja, es sind einige Pläne noch im Kopf.

Respekt vor der Austria trotz des Zwangsabstiegs? Boss Zeljko Karajica hat sehr löblich von dir gesprochen.

Ich würde einfach betonen, dass, wenn du dieses Durchhaltevermögen zeigst, schon extrem viel Charakter hast. Deswegen sind sie auch ein Vorbild für andere Vereine, wenn man so lange durchhält, auch wenn die Zeiten sehr, sehr schwer waren. Denn als Kärntner Verein hofft man ja, dass alle Vereine gut leben.

Würdest du dir auch von den heimischen Medien aus Kärnten ein bisschen mehr Begeisterung für den Fußball wünschen?

Kärntens Amateurfußball gehört schon ins Rampenlicht, wenn man sieht, wie viele Leute da immer jede Woche im Stadion sind. Dann gehört da auch dementsprechend drüber geschrieben. Und natürlich hoffe ich, dass man da noch mehr Resonanz von dem ein oder anderen bekommt.