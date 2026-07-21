Zeiten und Sondertarife: Öffi-Angebot zum Villacher Kirchtag steht fest

Die Villacher „Kirchtagsbus:sis“ fahren bis nach Sperrstunde in alle Stadtteile. Ab 18 Uhr nutzen Fahrgäste die Busse mit Kirchtagsherz, Kärnten- oder Klima-Ticket gratis.

Die städtischen Linienbusse („Kirchtagsbus:sis“) fahren während der Kirchtagswoche bis nach der jeweiligen Sperrstunde des Geländes in alle Stadtteile. Die Nutzung ist ab 18 Uhr mit Kirchtagsherz, Kärnten-Ticket oder Klima-Ticket gratis, ansonsten gelten die regulären Tagestarife.

Fahrzeiten und Verbindungen

Die Linien 1 bis 9, 30, 34 sowie neu die Linie 36 (St. Ruprecht) fahren am Montag und Dienstag bis 24 Uhr, am Mittwoch und Donnerstag bis nach 1 Uhr und am Freitag und Samstag bis nach 2 Uhr. Die Linie M4 verkehrt ab 20 Uhr bis Bad Bleiberg. Ergänzend fahren im 90-Minuten-Takt Sonderbusse der Postbus AG auf den Strecken: Villach – Maria Gail – Drobollach – St. Niklas (und retour) sowie Villach – St. Michael – Zauchen/Drautschen (und retour).

Gehst du heuer auf den Villacher Kirchtag? Ja fix! Auf keinen Fall! Ich werde gezwungen. Ich arbeite am ViKi. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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„Fest braucht ein Mobilitätsangebot, das mitwächst“

„Es freut mich sehr, dass es mit Unterstützung unserer Partnerinnen und Partner auch heuer wieder gelungen ist, in der Kirchtagswoche ein großartiges Bus-Angebot für alle Feiernden auf die Beine zu stellen“, sagt Mobilitätsreferent Stadtrat Sascha Jabali Adeh. „Auch in diesem Jahr werden die Kirchtags-BUS:SIs bis nach der Sperrstunde des Kirchtagsgeländes ihre Runden durch die Stadt ziehen“, ergänzt er. Landesrat Sebastian Schuschnig, Mobilitätsreferent des Landes Kärnten, schildert: „Ein Fest dieser Größe braucht ein Mobilitätsangebot, das mitwächst. Die bewährten zusätzlichen Öffi-Verbindungen ermöglichen eine sichere und stressfreie An- und Abreise. Ich freue mich, dieses Angebot auch heuer wieder vonseiten des Landes zu unterstützen.“

Verlegte Haltestellen, Sperren und weitere Informationen Aufgrund von Absperrungen auf dem Kirchtagsgelände von Samstag, 25. Juli (14 Uhr) bis Dienstag, 4. August (18 Uhr) entfallen folgende Haltestellen: Hans-Gasser-Platz

Ringmauergasse

Markthalle

Lederergasse

teilweise 10.-Oktober-Straße Als Ersatz dienen die Haltestellen Drauparkstraße, Steinwenderstraße, Westbahnhof, Italiener Straße und CHS. Entsprechende Aushänge informieren vor Ort und die Standorte sind in den Fahrplänen eingetragen. Zusätzliche Sperren wegen des Brauchtumsumzuges am Samstag betreffen die Haltestellen Congress Center, Nikolaigasse, Gerbergasse und Freihausplatz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.07.2026 um 11:27 Uhr aktualisiert