Silbersee und Stadtpark: Villach eröffnet neue Freizeitflächen nach Bürgerwunsch

In Villach bestimmen Kinder und Senioren bei der Gestaltung von Freizeitflächen mit: Am Silbersee wurde nun ein neuer Wasserspielplatz eröffnet und im Stadtpark lädt eine neue Bocciabahn zum Spielen ein.

Die Stadt Villach setzt bei der Gestaltung neuer Spielplätze auf die direkte Einbindung der jüngsten Bürgerinnen und Bürger. „Wir bauen die Kinder ganz bewusst in die Entscheidungsfindung ein und fragen sie, welche Geräte sie sich auf ihren Spielplätzen wünschen“, erklärt Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig. Nach dieser Methode wurden bereits Projekte wie der Walter-Dick-Park in Landskron, der Spielplatz im Grünen Eck Perau/Aurelia-Petschnik-Park sowie die Erweiterung im Stadtpark umgesetzt.

Wasserleitung führt direkt in die Sandkiste

Dem Wunsch der Kinder nach einem geräumigen Wasserspielplatz kam die Stadt nun auch am Südufer des Silbersees am actionbeach nach. Die neue Anlage verfügt über eine große Sandkiste mit direkter Wasserleitung und Wasserdruckstation sowie ein Sonnensegel für heiße Tage. „Dem Bau von Sandburgen steht somit nichts mehr im Wege. Eine Wasserleitung führt direkt in die Sandkiste, dadurch müssen die Kinder das Wasser nicht extra aus dem See holen“, so Katholnig.

Bocciabahn für Seniorinnen und Senioren

Neben Angeboten für Kinder berücksichtigt die Bürgerinnenbeteiligung auch andere Altersgruppen. So wurde im Stadtpark hinter der Evangelischen Kirche auf Wunsch der Villacher Senioren eine kostenlos zugängliche Bocciabahn errichtet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.07.2026 um 12:30 Uhr aktualisiert