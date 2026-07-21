Villacher Künstlerin zieht überraschend um: „Visionen haben nicht zusammengepasst“

Überraschender Standortwechsel: Die Villacher Künstlerin Natascha Zenig hat ihre laufende Ausstellung kurzerhand in ein neues Lokal verlegt. Warum sie diesen Schritt gegangen ist und was Besucher jetzt erwartet.

Die Ausstellung „The Mysterious and Savage Grace of Dark Art“ ist umgezogen. Die Villacher Künstlerin Natascha Zenig hat ihre Ausstellung von der TART Galerie kurzfristig an einen neuen Standort verlegt. Ab sofort sind Zenigs Werke in einem rund 130 Quadratmeter großen Lokal in der Gerbergasse 12 in Villach zu sehen.

Das sind die Hintergründe

„Da in der alten Location der Rahmen und die künstlerischen Visionen einfach nicht mehr zueinander gepasst haben, habe ich dort meine Zelte abgebrochen“, schildert Zenig gegenüber 5 Minuten die Hintergründe für den Standortwechsel. Durch die Unterstützung mehrerer Villacher Unternehmer sei jedoch rasch eine neue Lösung gefunden worden. „Es ist einfach großartig zu sehen, wie die Villacher Geschäftswelt zusammenhält und die lokale Kulturszene fördert“, freut sich Zenig.

Mehr Platz und längere Öffnungszeiten

Mit dem Umzug profitieren Besucher nun von deutlich mehr Ausstellungsfläche, großen Schaufenstern und erweiterten Öffnungszeiten. Geöffnet ist dienstags bis freitags von 15.30 bis 21 Uhr, samstags von 11 bis 14 Uhr sowie sonntags und montags nach telefonischer Vereinbarung unter +43 677 61402415. Für die bevorstehende Villacher Kirchtagswoche plant die Künstlerin zusätzliche Öffnungszeiten, damit möglichst viele Interessierte die Ausstellung besuchen können.

©Privat Auch mit Gottfried Würcher von den Nockis hat Natascha Zenig bereits zusammengearbeitet.

Ausstellung endet am 5. August

Die Ausstellung läuft noch bis 5. August und endet mit einer großen Finissage. Zu sehen sind großformatige Werke zwischen Fine Art und Dark Art, bei denen der menschliche Körper mithilfe von Bodypainting, Spezialeffekten und aufwendig gestalteten Kostümen zur Leinwand wird.

Aufwendig gestaltete Körperkunst

In ihrer Ausstellung „The Mysterious and Savage Grace of Dark Art“ präsentiert Natascha Zenig großformatige Werke, die aus aufwendig gestalteter Körperkunst entstehen. Mithilfe von Bodypainting, Spezialeffekten, selbst gefertigten Masken und Kostümen verwandelt sie Menschen in mystische, düstere und postapokalyptische Figuren, die fotografisch festgehalten werden. Die Bildwelten bewegen sich zwischen Mythologie und Fantasie und greifen Themen wie weibliche Stärke, den menschlichen Kampfgeist, Hoffnung sowie die Sehnsucht nach Liebe auf – zugleich setzen sie sich auch mit den Schattenseiten zwischenmenschlicher Beziehungen auseinander.